La actriz Dakota Johnson, novia de Chris Martin, visitó San Telmo y compró vinos orgánicos

Mientras Coldplay revoluciona Buenos Aires con sus numerosas presentanciones, en sus ratos libres Chris Martin, cantante del grupo británico, disfruta de la ciudad. Pero no lo hace solo: su novia Dakota Johnson lo acompaña y disfruta de los atractivos porteños.

Este viernes se viralizó una foto de la famosa actriz, protagonista de “Cincuenta sombras de Grey”, en San Telmo, más precisamente en una tienda que vende cuadros y vinos. Johnson se encuentra en el país, junto al músico, en los que son los últimos días de Coldplay en la ciudad.

Chris Martin y Dakota Johnson

Durante la visita de la artista al negocio, se llevó varios vinos orgánicos argentinos Malbec, luego de recorrer por al menos 15 minutos la tienda especializada.

Paula Clabellino, propietaria de “La bodega del pintor”, contó que la hija de Melanie Griffith y Don Johnson tocó el timbre de su tienda el miércoles cerca de las 19.30 y sorprendió con su presencia. “Estaba acompañada por una mujer y un hombre joven, que se quedó afuera”, dijo la comerciante, que intuyó que se trataba de personal de seguridad.

Los detalles de una visita muy especial

Clabellino señaló que la actriz “habla muy bien en español” y admitió no haberla reconocido en un primer momento. “No me acordaba su nombre. Me daba vergüenza”, dijo.

“Quería buscar vinos orgánicos, que es una tendencia nueva en el mundo. Malbec, específicamente. Por eso conversamos de las propuestas que hay sobre vinos argentinos y le señalé algunas”, detalló la comerciante.

Dakota Johnson compró vinos en San Telmo.

De perfil bajo, Johnson es conocida por tener muy buen humor y ser muy sencilla. “Fue muy agradable y encantadora. Le pedí permiso para sacar una foto y accedió”, comentó Paula.

Además, dijo que la actriz se llevó “dos botellas de vinos orgánicos Malbec” y que dialogó con la actriz durante más de 15 minutos, en total. “Estaba toda lookeada muy fresca, con su cara despejada. No tenía ningún tipo de atuendo para esconderse ni nada”, mencionó.

Y concluyó: “Se fue caminando. Estaba paseando por la zona, calculo. Al filo del cierre, ya que a las 20 ya no quedan locales abiertos”.