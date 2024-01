Julia Mengolini anunció que la despidieron de C5N: “Un año durísimo”

Julia Mengolini es una periodista y abogada argentina que se desempeñaba como panelista de Duro de Domar en la señal de C5N. En las últimas horas anunció que la desvincularon del programa, por lo que quedó sin trabajo.

La comunicadora comunicó vía X (antes Twitter) la noticia: “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo. Como siempre, me encontrarán en Futurock”.

Julia Mengolini anunció que le despidieron de C5N Foto: captura/juliamengo

De esta manera, anunció que fue desvinculada del canal, pero no dio los motivos. Inmediatamente recibió el apoyo de muchos colegas que le bridaron sus solidaridad y cariño en este momento.

El descargo de Julia Mengolini luego de su despido

Después de anunciar su desvinculación de C5N y luego de reflexionar, la periodista volvió a aparecer en redes sociales para dejar un mensaje que resume su fin de año.

Julia Mengolini y su descargo después de ser despedida de C5N Foto: instagram/juliamengo

“En los últimos días me operaron fuerte en Twitter, después me echaron de un trabajo en el que era buena, lloré y me sentí derrotada pero también nadé y remé en el lago que me crié”, comentó.

Julia Mengolini y su descargo después de ser despedida de C5N Foto: instagram/juliamengo

En referencia a sus días en la ciudad donde creció, reflexionó: “Caminé con mis sobrinos con Fede (su pareja) y con Rita (su hija) por el bosque en el que aprendí a andar en bicicleta, me reí con mi hermana, seguí haciendo Segurola en remoto, volví a llorar un poquito, me abrazó mi mamá, recibí mensajes ridículamente hermosos y exagerados y seguí remando. Gracias por todo el cariño. De verdad. Feliz año. Nos vemos en Futurock”.

A pesar de recibir mucho cariño de la gente, una de las famosas con las que ya tuvo un enfrentamiento es Yanina Latorre, quien no dudó en dejar un polémico mensaje cuando se enteró que despidieron a la abogada. “Feliz año”, señaló la panelista.