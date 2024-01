Chano recibió Año Nuevo con un emotivo mensaje: “Empecé 2023 casi muerto…”

El 2023 fue un año más que revolucionario para Chano Charpentier. El cantante regresó a la música luego de unos meses complicados y terminó de la mejor manera. Fiel a su estilo, Chano acompañó durante el brindis de Año Nuevo a sus seguidores que lo pasaban en soledad y decidió hacer un vivo para hablar un rato con sus fanáticos.

Durante el 2023 Chano se presentó con Tan Biónica en cinco estadios. Comenzaron la serie en Vélez, siguieron por el estadio Único de La Plata y culminaron con un impresionante show en River el pasado 8 de diciembre. Pero eso no termina allí ya que agregaron otras ciudades, una de ellas fue Punta del Este, en donde ya cumplieron con su compromiso.

Tan Biónica brilló en su regreso a los escenarios. (Gentileza Prensa DF)

Y desde enero a marzo, se presentarán en Paraguay, Córdoba y Mar del Plata. Sin dudas, los fanáticos de la banda siguen aún apasionados por la música y se lo demostraron muy bien a sus ídolos.

La gira de Tan Biónica está siendo un éxito.

El emotivo balance que hizo Chano sobre el 2023

El líder de Tan Biónica tuvo un año más que excepcional a nivel profesional, mientras intentaba mantener su vida personal equilibrada. Es así como, durante el vivo, optó por hacer un balance del 2023 y sorprendió a más de uno con sus reflexiones. Sin dudas, una de las frases que más ruido hizo fue: “Empecé 2023 casi muerto y lo termino más feliz que nunca”.

Sin embargo, aún Chano sigue superando sus luchas internas y lo dejó en claro: “Yo quiero vivir y quiero ser feliz. Quiero sentirme completo y, a veces, no puedo”, confesó el cantante con la voz casi quebrada.

Luego, reflexionó sobre los obstáculos que la vida le puso en su camino: “Desde chico que tengo los problemas que tengo. Con adicciones, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra”. A pesar de todo, el artista pudo rescatar lo mejor del año: “Aprendí a salir adelante, hicimos cinco estadios, algo que no habíamos imaginado nunca”.

Chano brilló en cada uno de los shows.

“Estábamos condenados al fracaso. Toda nuestra carrera fue un derrotero permanente hasta el momento de 2013, 2012, cuando empezó a explotar el grupo. Esta vuelta fue increíble”, reconoció Charpentier y agregó: “Por eso es que este año tuvo de todo”.

En el regreso de Tan Biónica, Chano presentó a Airbag como "la mejor banda de rock argentina". (Gentileza @la.team_agency)

“Estuve en lo más bajo del pozo hasta el día que pue salir a flote. Volver al Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decirles: ‘En cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca”, concluyó Chano en medio de la emoción.