Esta es la triste historia sobre el 4 de noviembre y su importancia para Tan Biónica

No caben dudas que Tan Biónica es una de las bandas más icónicas en Argentina de los últimos años y desde la presentación de Chano Charpentier en el Lollapalooza donde el cantante anunció la vuelta del conjunto que solía encabezar a los escenarios, los fanáticos están más felices que nunca.

La despedida de Tan Biónica.

Una vez que las entradas para el 28 y 29 de octubre salieron a la venta, se agotaron en tiempo récord. Por lo que, la banda agregó una nueva fecha: el 4 de noviembre en el estadio Único de La Plata.

Como no podía ser de otra manera, los seguidores se le adelantó al grupo liderado por Chano Moreno Charpentier y comenzaron a especular que Tan Biónica, de hecho, haría un show ese día debido a que aquella fecha es emblemática para la banda y sus fanáticos.

Tan Biónica anunció una tercera fecha para el 4 de noviembre Foto: web

¿Por qué el 4 de noviembre es una fecha icónica para Tan Biónica?

Fue en 2016 que Chano dio a conocer su significado sobre esta fecha: “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”.

Tan Biónica anunció una tercera fecha en el Estadio Único de La Plata: cómo conseguir las entradas y qué precio tienen Foto: web

“Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película ‘El día de la marmota’, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, manifestó al respecto.

Chano, vestido de Tan Biónica. El cantante y su banda de siempre anunciaron su "última noche mágica". (Prensa Lollapalooza/Gabriel Larraburu). Foto: Gabriel_Larraburu

Sin embargo, Chano aclaró que la fecha que forma parte de la canción ‘La Melodía de Dios’ fue elegida al azar y que no tuvo una razón específica del porqué decidió añadir ese día en particular en la letra. “El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quise usarlo como una metáfora, en lugar de decir ‘sos insoportable. Quería decir que todos los días me despertaba en la misma rutina”, concluyó.