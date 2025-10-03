Juana Repetto denunció la difícil situación que atraviesa su madre, Reina Reech: “Están pidiendo dinero”

Mientras transita por su tercer embarazo, Juana Repetto causó preocupación por una delicada situación que difundió a través de sus redes sociales. Más exactamente, la actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para exponer un desagradable hecho que respecta a su mamá, Reina Reech.

Puntualmente, la también presentadora grabó un video y luego lo compartió por la ya mencionada aplicación. Dentro de la grabación, alertó que a su madre le hackearon el WhatsApp, y por ende, toda la información que allí tenía quedó expuesta.

Juana Repetto se sinceró sobre su embarazo.

Juana Repetto sobre el difícil momento que atraviesa su madre

“Quería avisarles a todos aquellos contactos de mi madre que le han jaqueado el teléfono y están pidiendo dinero, porque me están escribiendo todos”, contó Juana Repetto tras advertir sobre lo ocurrido.

No obstante, Juana mencionó que su mamá la contacto por otro medio para notificarle lo sucedido: “Me dijo ‘te hablo por acá por Instagram’. Cuando te lo hackean, evidentemente uno no lo puede usar, así que está con mi hermano en su casa intentando resolverlo”.

Juana Repetto junto a su madre.

Por último, pero no menos importante, Juana Repetto alertó a quienes no están al tanto de las organizaciones cibernéticas creadas con el fin de estafar a la gente: “Ojo que le han jaqueado a mi mamá el WhatsApp y andan pidiendo dinero. Atención a eso todos los conocidos y conocidas”.

En otro orden de ideas, Juana Repetto se mostró feliz por el desarrollo de su tercer embarazo y todas las buenas noticias que le han llegado por medio del mismo.

Incluso, la actriz mencionó cuán ajetreado está resultando ser su día a día por las ofertas que ha recibido: “Hoy día a las corridas, atareadísimo en reuniones laborales, que creo que pronto les voy a poder contar un poquito más de novedades porque estoy muy muy muy contenta”.

La presentadora de televisión sin duda alguna no ha dejado de sorprender a sus fanáticos desde el momento exacto en el que comunicó que será mamá junto a su expareja, Sebastián Graviotto.