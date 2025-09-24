El duro problema que atraviesa Juana Repetto en pleno embarazo que impactó a todos: “Con desesperación...”

Juana Repetto volvió a estar en el centro de la atención, aunque en esta ocasión no por su embarazo, sino por un curioso episodio de su vida diaria que decidió contar a sus seguidores.

Juana Repetto está amamantando hace seis años por sus dos hijos.

La influencer, conocida por mostrar cómo vive la espera de su tercer hijo y la rutina con sus hijos Toribio y Belisario, compartió esta vez la desesperación que le provocó descubrir que su hogar había sido completamente invadido por hormigas.

El horrible episodio que vivió Juana Repetto

Con visible asombro, la hija de Reina Reech relató el insólito momento frente a sus seguidores: “Viene Beli muy preocupado y me dice ‘mamá se llenó la casa de hormigas’. Miren esto por favor”, dijo mientras enfocaba a cámara la sorprendente cantidad de insectos que habían invadido su living. Entre la sorpresa y el desconcierto, la influencer trató de tranquilizar a sus hijos.

La actriz también compartió su enfoque curioso y práctico sobre el episodio: “Es re lindo observarlas, pero podemos sacarlas en una hoja o en un tupper y hacemos toda esta investigación en la galería”, explicó. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, en lugar de recibir consejos sobre cómo manejar a las hormigas, numerosos usuarios comenzaron a enviarle mensajes sobre sus posibles significados místicos.

Confundida por la variedad de interpretaciones, Juana Repetto preguntó: “Me dicen que es envidia, que es mala suerte, que es abundancia, que es dinero... ¿Qué creo de todo lo que me dicen?”. Este episodio ocurre mientras la influencer y sus hijos se adaptan a su nueva casa, un proceso que ya había estado marcado por algunos contratiempos.

Días atrás, Juana había contado que en su primera noche en el hogar se encontró con pérdidas de agua en el baño y problemas en la ducha. Ahora, la inesperada invasión de hormigas se suma a la lista de obstáculos que enfrenta mientras organiza y acomoda su vivienda.

Juana Repetto se sinceró sobre su embarazo.

A pesar del incómodo momento, decidió enfocarse en el lado positivo y mostró cómo sus hijos transformaron la preocupación inicial en curiosidad y diversión. “Ellos lo vieron como algo lindo para observar, pero claramente yo lo viví con desesperación”.

Con la espontaneidad y sinceridad que la caracterizan, Juana destacó que seguirá compartiendo tanto los logros como los desafíos de su vida cotidiana: “Mucho cambio, mucho de todo y todo junto. Pero estamos los tres apapachados, empezando a vivir este sueño que cada vez más se siente nuestro hogar”.