Juana Repetto se sinceró y confesó si volvería con su ex tras conocer su embarazo: “Nosotros ya...”

Juana Repetto anunció hace pocas semanas su tercer embarazo. La sorpresiva noticia de la famosa dejó sin palabras a sus seguidores, ya que se separó de su exmarido Sebastián Graviotto en abril de este año, con quien tiene a su hijo Belisario. Además, es madre de Toribio. La influencer relata día a día como se prepara para la llegada del nuevo bebé en camino.

Por su parte, Sebastián Graviotto confirmó su nueva paternidad con su ex. Hace unos días, la hija de Reina Reech reveló el sexo de su bebé en camino y emocionó a todos. "TODOS estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer, sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses, pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres”, escribió Juana.

Luego, la famosa contó que será nuevamente madre de un varón. “Bienvenido al team, tenes dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumas al mejor equipo del mundo, bebito”, expresó con alegría la famosa.

El conmovedor posteo de Juana Repetto.

Si bien su nuevo hijo llega en un momento poco común a poco tiempo de separarse y en plena instalación en su nueva casa, Juana se sinceró sobre su nuevo embarazo y si volvería con su exmarido.

Juana Repetto se sinceró y contó si volvería con su ex en medio de su embarazo

“Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, expresó con sinceridad Juana.

Luego, la famosa explicó cómo funciona su rutina y sus conversaciones con su ex: “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza”.

En ese sentido, Juana resaltó que no hay vuelta atrás en la pareja: "A mí me costó un montón convencerme de que era lo mejor, ya sabiendo mucho tiempo antes que no funcionaba. Entonces, yo ya sé que no funcionamos como pareja“.