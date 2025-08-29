¿Quién es el padre? Juana Repetto anunció su tercer embarazo a 4 meses de su separación y dejó a todos en shock

En abril de este año, de manera inesperada, la actriz e influencer Juana Repetto anunció su separación de Sebastián Graviotto, con quien había contraído matrimonio hace cinco años y con quien tuvo a su segundo hijo, Belisario.

Antes de la ruptura, la pareja había adquirido un terreno y comenzó a construir su casa, que recientemente está próxima a finalizarse. Juana ya se instaló allí y comparte día a día con sus seguidores los avances de su nuevo hogar. Aunque su comunidad está pendiente de cada detalle relacionado con la construcción y su maternidad, el viernes 29 de agosto, el contenido que publicó fue todavía más impactante.

Después de mostrar en sus historias cómo trabajaban las paisajistas y los obreros en su propiedad, y de compartir las compras que había traído de Miami para complementar su look, la hija de Reina Reech decidió eliminar todas esas publicaciones y solo dejó una nueva historia en su cuenta de Instagram.

Con un adelanto que generó expectativa y cierto misterio, dando a entender que se trataba de una noticia importante, muchos seguidores imaginaron que Juana Repetto se refería a su nueva casa o a algún proyecto laboral. Sin embargo, la sorpresa fue otra: la actriz y influencer está en la dulce espera.

Juana Repetto será mamá por tercera vez: quién es el padre

“Buen día amichas. Escuchen. Les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada. En el feed. Caídas del bocho van a estar todas. A otro nivel. Me lo tenía guardadísima. Las preguntas que se van a hacer”, lanzó la actriz Juana Repetto frente a la cámara de su celular.

Juana Repetto. Foto: captura pantalla.

A esto le sumó un graph que decía: “Acabo de tirar la bomba del año en un reel. Sho te avisé”. Al ingresar al reel, se la veía mientras le sacaban sangre, con la música de cuna de fondo. Además, compartió una foto de ella sosteniendo dos test de embarazo positivos. De esta manera, Repetto confirmó que espera su tercer hijo, probablemente ya superando los tres meses de gestación.

En PuroShow, al dar a conocer la noticia, Fernanda Iglesias añadió que “el papá es el ex, Sebastián Graviotto, y todo sucedió durante un reencuentro”.