El letal palito de Juana Repetto para Sebastián Graviotto tras confirmar su tercer embarazo: “No puedo más...”

Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar su tercer embarazo. La famosa se separó de su marido Sebastián Graviotto hace cinco meses y ahora la expareja espera un nuevo bebé. Si bien en un principio se puso en duda quién podría ser el padre del nuevo integrante, hasta que el ex Gran Hermano lo confirmó.

La influencer usó sus redes sociales para lanzar la bomba sobre su embarazo. “Otras mujeres recientemente separadas. Yo recientemente separada”, escribió Juana en un video donde se la ve haciéndose controles médicos y muestra el test positivo.

Tras la noticia, la famosa habló con Pepe Ochoa de LAM y contó cómo sigue su situación con su ex y padre de sus dos hijos: “¿Qué decirte?Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”.

Juana Repetto con sus dos primeros hijos.

“Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé Belisario yo sola, muy contenta”, comentó tajante la actriz sobre la crianza de sus hijos.

La indirecta de Juana Repetto a Sebastián Graviotto tras confirmar su embarazo

Juana Repetto aseguró que no va a volver con su ex y su vida familiar seguirá de la misma manera. En una historia que subió a su cuenta dejó una indirecta para su ex, ya que en más de una ocasión manifestó que cuida sola de sus hijos.

“Él me hace el desayuno sorpresa y yo no puedo más de amor”, escribió la famosa en una foto donde se ve a Toribio, su hijo mayor, con un plato de frutas que le hizo a su mamá.

De esta forma, Juana Repetto vuelve a confirmar que cría sola y que son sus propios hijos quienes la ayudan con la casa.