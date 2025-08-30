Juana Repetto habló tras confirmar su embarazo: reveló qué pasará con Sebastián Graviotto, el papá del bebé en camino

Tras revelar que se convertirá nuevamente en madre, Juana Repetto habló al respecto. Primeramente, la actriz le envió un audio a Pepe Ochoca para que lo transmitiera en “LAM” y, dentro de este, contextualizó rápidamente los hechos.

Más exactamente, Juana Repetto dijo: “¿Qué decirte? Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta, a este plano, muy, extremadamente sorpresivo y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, ‘one shot’”.

Luego, Juana Repetto aclaró que no habrá una reconciliación con Sebastián Graviotto, pero en cuanto al plano familiar se refiere, ambos recibirán con los brazos abiertos al bebé en camino: “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor, estamos asimilando la noticia en casa. No va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera, va a seguir todo como hasta el momento, por suerte cuidé Belisario yo sola, muy contenta”.

El conmovedor posteo que Juana Repetto hizo después de dar la noticia

Luego de que el audio enviado se reprodujera en “LAM”, Juana Repetto realizó un conmovedor posteo mediante su cuenta oficial de Instagram. La actriz compartió algunas fotos con sus dos hijos y, al pie de estas, dejó un emotivo mensaje.

Concretamente, Juana Repetto apuntó en la biografía de la publicación referida lo siguiente: “Primer recuerdo en esa puerta, de muchos que vendrán a partir de ahora cada año. Tengo fotos de los primeros días de clases y de cada concert en todas las puertas de las casas en las que hemos vivido estos años, me parece un flash y bastante significativo que hoy sea la primera de TANTAS fotos en la puerta ‘de casa’, aún no lo creo”.

El conmovedor posteo de Juana Repetto.

Por último, Juana Repetto dejó ver su alegría mediante estas significativas palabras: “Y que seremos 4 en esa foto, menos aún. Nuestra casita galáctica, qué bendición”. Sin duda alguna, la empresaria está muy feliz con la noticia de su embarazo, a pesar de las circunstancias en las que fue concebido el bebé en camino.