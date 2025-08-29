La reacción de Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, tras la noticia del embarazo: ¿están reconciliados?

En medio de las especulaciones que surgieron tras su separación, Juana Repetto anunció mediante las redes sociales que será nuevamente madre. Aunque la actriz no dio el nombre del padre del bebé que viene en camino, Fernanda Iglesias confirmó que la criatura es de su expareja, Sebastián Graviotto.
Como es de suponer, todas las miradas se posicionaron sobre la noticia del momento, puesto que muchos no se explicaban cómo se había dado el embarazo de Juana Repetto y, otros tantos cibernautas especulaban sobre una posible reconciliación con Sebastián Graviotto.
Sin embargo, nadie acertó entre las suposiciones, excepto Andrea Taboada, quien fue directamente con la fuente y le preguntó. La panelista de “Intrusos” contó frente a las cámaras de América TV cómo fue la conversación que tuvo con Sebastián Graviotto y qué fue lo que el hombre le reveló.
Qué dijo Sebastián Graviotto después de saber que será nuevamente padre
Lejos de evadir la pregunta que Andrea Taboada le hizo por medio de un mensaje, Sebastián Graviotto respondió: “Se agranda la familia. Se viene el cuarto. No tengo mucho más para decir... la invité a cenar un día y pasó lo que pasó”.
Sin embargo, Sebastián dejó claro que no se reconcilió con Juana Repetto, pero sí tendrán al bebé en un ambiente familiar: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece. Como pareja, estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”.
Claro que el embarazo mencionado no fue planeado, pero tanto Sebastián Graviotto como Juana Repetto recibieron la noticia de la mejor manera y decidieron tener al bebé en camino, aunque no estén juntos como pareja.
Cabe mencionar que Juana Repetto y Sebastián Graviotto se separaron en abril, después de haber convivido como pareja 7 años. Fruto de ese amor nació Belisario y ahora viene en camino otro bebé que les recordará la conexión que en su momento tuvieron.
Por su parte, Juana también es madre de Toribio, pero este nació por inseminación artificial con donante anónimo y, en cuanto a Sebastián se refiere, él también tiene una hija aparte llamada Lupe, fruto de su antigua relación.