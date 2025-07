Juana Repetto reveló de qué vive y cómo se compró su nueva casa en un barrio privado: “Piensan que a mí me gusta...”

Juana Repetto es una actriz e influencer en temáticas que están relacionadas con la maternidad. La famosa logró crear una gran comunidad de seguidores que esperan sus experiencias, rutina y consejos sobre la crianza de sus hijos, al igual que las dificultades.

Este año, la hija de Reina Reech debió enfrentar un difícil momento familiar. Juana anunció su separación de Sebastián Graviotto con quien estuvo siete años en pareja y tuvieron a su hijo Belisario. Tras el fin del matrimonio, la famosa contó que ella sola enfrena la crianza y que en realidad nunca sucede eso del 50/50.

A pesar de su honestidad, espontaneidad y consejos que la llevaron a ser influencer, muchas veces recibe críticas de sus seguidores porque quieren saber cuál es su fuente de ingreso de dinero, ya que la famosa está a punto de mudarse a su nueva casa, la cual está finalizando la construcción y es un barrio privado. Lo que generó sospechas sobre de qué vive.

Juana Repetto está amamantando hace seis años por sus dos hijos.

Cansada de las críticas y de aclarar sobre su trabajo, Juana Repetto contó la verdad de su fuente de ingresos en una entrevista a Infobae, a pesar de que le dicen “mantenida”.

“Mi cuenta la manejo de pe a pa sola. Tengo alguien que me hace los arreglos comerciales, pero nadie tiene mi contraseña de Instagram. No tengo community, nadie responde mensajes, nadie edita un reel, nadie me pasa una idea. Piensan que a mí me gusta estar como una boluda mostrando cómo me cambio la ropita… ¡No!“, expresó con enojo Juana.

“Me tomo el tiempo, me preparo la ropa, soy vestuarista, todo. Y pensar ideas que enganchen a la gente para que siempre haya movimiento es algo de todos los días”, contó la actriz sobre el trabajo que hay detrás en redes sociales.

Luego, Juana contó desde cuando trabaja y como compró la casa: “Cumplo 21 años, soy mayor de edad en los medios: 21 años hace que laburo. Vendí el PH y pedí prestado para pagarme la casa. Mucha gente piensa que me mantiene mi mamá, Sebastián o mi papá…”.

“Me copa tener un espacio donde uno pueda hacer y decir lo que quiere. Nada que me guste menos que me digan lo que tengo que hacer”, agregó filosa la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.