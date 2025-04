Sebastián Graviotto confesó por qué se separó de Juana Repetto tras siete años juntos: “Quería seguir...”

Tras más de siete años juntos, Juana Repetto y Sebastián Graviotto tomaron la decisión de separarse. La noticia sorprendió a todos, ya que siempre se mostraron como una familia que se acompañaba en los diferentes proyectos y buscaban seguir delante por sus hijos. Después de que la famosa contó su versión, ahora su exmarido rompió el silencio.

Luego de que se conociera la noticia de la separación, la actriz salió a hablar y contó que fue de acuerdo común, por lo que no hubo terceros en discordia ni ningún escándalo como se sospechaba. Además, aclaró que fue ella quien decidió terminar el vínculo como pareja, y seguir priorizando a sus hijos: Toribio, su hijo mayor, y Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

Juana Repetto

“(...) Elijo compartirlo porque quiero que se dejen de hablar tantas pavadas. Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome su pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida... no es real”, contó Juana Repetto.

El descargo de Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto por su separación

Tras las repercusiones que generó su separación, Sebastián Graviotto, el ex de Juana Repetto, hizo un descargo en su Instagram: “No acostumbro a hacer esto, pero tengo un montón de mensajes con respecto a Juani y a mí, como ‘Pobre Juani, lo que le hiciste’, ‘La mujer que te perdiste’... estoy de acuerdo que es una gran mujer, que admiro un montón, pero quería contar un poquito que fue una decisión tomada en conjunto”.

“Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil", agregó el ex de la famosa en su descargo.

“Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos. Estoy viviendo el presente con dolor interno por lo que implica la separación, no despertarme en las mañanas con ella, con Toro, con Beli. Estoy triste, pero trato de tomarme la vida de manera positiva, por más que por dentro esté un poco roto", cerró en su descargo Sebastián Graviotto.