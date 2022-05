Desde que se confirmó la separación de Sofía Gala y el músico Ezequiel “Zeki” Fernández, de quien fue novia desde 2019, los rumores de que estaría en una relación con Juan Gil Navarro no dejaron de crecer. Es que según comentarios, los actores se habrían enamorado en “Closer”, la obra teatral para la que trabajan. En las últimas horas, fue él quien decidió aclarar la situación.

El elenco completo de "Closer", obra en la que trabajan Juan Gil Navarro y Sofía Gala. Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti son sus otros compañeros. (Twitter @multiteatro)

En diálogo con “Implacables” (elnueve) el actor aseguró: “La adoro, pero no hay nada más que lo que pasa en el escenario. Sofía es una excelente actriz pero no hay nada más allá de lo que hacemos arriba del escenario de miércoles a domingos”.

Y cerró: “No hay más que eso, cuando esté con alguien lo sabrán”.

Cómo surgió el supuesto romance entre Juan Gil Navarro y Sofía Gala

Fue Maite Peñoñori en “Intrusos” (América) quien reveló la supuesta relación entre Sofía Gala y Juan Gil Navarro. “Ellos están empezando un proyecto teatral con Gonzalo Valenzuela, estrenaron, y estuvieron juntos ayer, me contó una persona que los vio. Pasearon al perro y entraron a la casa de ella. Me contaron que es muy incipiente el romance, están empezando. A mí me sorprendieron, no me los imaginaba juntos”, comentó.

Los comentarios en las redes sociales cuando surgió el rumor de que Juan Gil Navarro y Sofía Gala estarían juntos

Por su parte, Rodrigo Lussich en “Socios del Espectáculo” (Eltrece), hizo hincapié en cuál fue reacción de la gente en las redes sociales al enterarse del supuesto romance entre Juan Gil Navarro y Sofía Gala.

“Ayer, nuestra colega Maite Peñoñori contó que están juntos Sofía Gala y Juan Gil Navarro. El público está emputecido con este romance”, expresó el conductor y comenzó a leer algunos de los comentarios de los usuarios.

“Eso le pasa por romperle el corazón a Floricienta”, “todo por la obra de teatro”, “pareja re random”, “salí de ahí pibe”, “qué le pasa a este pibe, no pegan ni con moco”, “esto es prensa para la obra de teatro”, “él es gay, no hay chance”, “se me cayó un ídolo”, entre otros.