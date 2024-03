Quién es Fermín, el nuevo novio de Sofía Gala: los detalles del romance

Sofía Gala Castiglione, hija de la diva Moria Casán y el actor Mario Castiglione, es una reconocida actriz que, más allá de su trabajo, siempre es noticia por sus polémicas declaraciones o actitudes. En lo personal, es mamá de Helena junto con el músico Diego Tuñón y de Dante, con Julián Della Paolera. Según transcendió, en la actualidad se habría enamorado una vez más.

Según imágenes que circularon en Instagram, Sofía Gala mantiene un relación amorosa con Fermín Martínez, un músico y tatuador. La primera publicación juntos es de noviembre, cuando ambos compartieron en sus respectivas cuentas postales de una fiesta.

Sofía Gala y Fermín. Foto: instagram

Fermín, bajista y cantante en los grupos The Nudes y Vacaciones en Outland, escribió junto a la foto en la que se los ve abrazados y compartiendo sillón: “Me gusta mirarla, intento buscar mas adentro. De tanto, que voy dando giros y tumbos sin medir la distancia.Perdón si te hiere mi torpeza, ando solo buscando tu reflejo. Que a veces se escapa de mis ojos y se me escurre en las manos”.

Acaramelado, siguió: “Se me hace imposible mirar por donde camino, es cierto. Se me hace difícil dejar de mirarla a los ojos, al menos un instante (para no tropezarme de nuevo) y así encontrarla entre giros y tumbos, o en un vals mal bailado.Y decirle, te amo. (MUCHO)”. Para cerrar su mensaje y no dejar lugar a dudas, arrobó a la hija de la diva.

Sofia Gala para Rumbos Foto Federico Lopez Claro

En el posteo, Sofía Gala, muerta de amor, comentó: “Mi amor me derrito. Te amo toda, mucho todo”.

En la presentación de Como el mar -la película que protagoniza junto a la española Carmen Maura- la hija de Moria se mostró de la mano de su nueva pareja y de esta forma terminó de blanquear el romance.