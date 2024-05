Jimena Cyrulnik se casó en secreto: quién es su pareja y cómo se conocieron

Jimena Cyrulnik volvió a abrir su corazón y darle una nueva oportunidad al amor después de largos meses en los que se mantuvo soltera por haber concluido la larga relación que mantuvo con el fotógrafo Lucas Kirby.

Jimena Cyrulnik conquistó en redes. Foto: Instagram.

“Él es el hermano de mi amiga, yo estaba separada, él también, y fue espontáneo. Aunque soy amiga de la hermana y ahora cuñada, a él no lo había visto nunca”, comenzó contando Jimena sobre Facundo, su nueva pareja a la que conoció en 2020, antes de que iniciara la cuarentena, y continuó: “Me gustó su personalidad, su forma de ser, tan única y especial. Yo estaba tranquila, con ganas de estar sola, pero el amor vino, llegó, no lo busqué, después de conocerlo con el tiempo me enamoré”.

Jimena Cyrulnik y Facundo, su nueva pareja. Foto: Instagram.

Y aunque hace cuatro años que lo conoce, su relación salió a la luz recién en 2022, ya que Facundo no es una persona famosa ni mucho menos reconocida en la televisión o redes sociales y decidieron mantener un perfil bajo.

Jimena Cyrulnik se casó con Facundo, su nueva pareja. Foto: web

Cómo fue el casamiento entre Jimena y Facundo

Después de 4 años de relación, Jimena y Facundo selló su amor al casarse por civil. La noticia y las imágenes fueron compartidos en Secretos Verdaderos, el programa de Luis Ventura, como así también en su cuenta de Instagram.

Jimena Cyrulnik se casó en secreto. Foto: web

Al mismo tiempo, una de las panelistas reveló que tanto el evento como la celebración se hicieron de forma íntima entre los más cercanos a ambos en la casa que tienen en Nordelta.