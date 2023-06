Jimena Barón arremetió contra Gianinna Maradona en un show: qué le respondió la hija del 10

Jimena Barón supo “jugársela” e ir por el sueño de convertirse en cantante, obteniendo grandes resultados. En ese marco, esta fue una semana más que inolvidable para la artista que logró dos sold out en el Teatro Ópera, en donde presentó su nuevo trabajo, “Mala sangre”.

Jimena Barón en el Mala Sangre Tour Foto: Instagram

Barón volvió a presentarse en un escenario después de cuatro años, ya que la última vez que había realizado un concierto había sido antes de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tras mucho esfuerzo, lanzó su Mala Sangre Tour en CABA.

J Mena, en el "personaje" que compuso para el videoclip extendido de su disco. (@Javifotoman) Foto: @Javifotoman

Qué dijo Jimena Barón sobre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Como no podía ser de otra manera, la artista interpretó sus grandes éxitos entre los que se destacan “La Tonta” y “La Cobra”.

Pero ella ya había compartido con anterioridad que “La Araña”, tema que aparece en su flamante disco, estaba “basada en su historia real”: la que ella consideró una “traición” por parte de Gianinna Maradona, quien supo ser su gran amiga y sostén en la separación de Daniel Osvaldo, pero que, finalmente, terminó de novia con este.

La artista le pegó a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en pleno show e impactó con el mensaje que les envió en el escenario. Foto: Jimena Barón

Antes de entonar “La Araña” en el show, Jimena manifestó al respecto: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea”. Ante semejante introducción, no hizo falta más para que sus fans se dieran cuenta de qué hablaba.

“Ella me protegió, me cuidó, ella sabía todo de mí”, sumó la artista. Y luego subrayó: “Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca”, culminó Jimena. Segundos más tarde llegaría la frase más fuerte: “Porque las buenas amigas no se c... a los maridos de sus amigas”.

Qué le respondió Gianinna Maradona a Jimena Barón

Este jueves, Gianinna Maradona se hizo eco de lo dicho por la cantante en sus shows y si bien destacó que no había hablado del tema hasta el momento fue durísima en su descargo.

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados”, se justificó.

El mensaje de Gianinna Maradona Foto: Instagram

“Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos”, explicó.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, aseveró.

Luego, también en sus historias, compartió un texto sobre el amor propio. Una de las frases fuertes de este, rezaba: “Amor propio es también enfrentarse a ese miedo que da caer mal o ser injustamente castigada por poner límites y hacerlos cumplir”.