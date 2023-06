Jimena Barón se bajó el pantalón y posó para las cámaras: “C*los en hoteles”

Jimena Barón es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional. La actriz supo ganarse su lugar en el mundo del entretenimiento por las diversas novelas en las cuales participó a lo largo de su carrera sino también por sus dotes como cantantes que demostró en los últimos años.

En estos días, Jimena acudió a su cuenta oficial de Instagram donde acumula 6 millones de seguidores quienes tienden a estar atentos a cada una de sus publicaciones donde muestra los mejores looks no solo para realizar viajes al exterior y relajarse junto a su hijo, Momo así también cumplir con sus atareada agenda laboral.

La imponente postal con la que Jimena Barón mostró su costado más sensual en redes sociales

De esta manera, Jimena se robó los suspiros de todos aquellos que la siguen a través de su cuenta oficial de Instagram al posar frente al espejo en paños menores. En la imagen se logró ver que llevaba una remera blanca con leyendas en letras rojas y un dibujo de una carita sonriente en la parte trasera de la prenda.

Simultáneamente, el pantalón de jean celeste claro que Barón optó por lucir para la foto se encontraba a la altura de las rodillas dejando sus glúteos al descubierto mientras posaba para retratarse a sí misma en una habitación. Lejos de pasar desapercibida, la cantante causó todo tipo de sensaciones entre sus seguidores y le llovieron corazones rojos.

Con su cabellera castaña clara al aire y la luz encendida, la artista posó y no dudo en compartir la postal en la red social. ”C*los en hoteles”, había escrito Jimena en un principio para luego acompañar el carril de fotos con un descargo super reflexivo, un detalle que al subir fotos o videos, no es poco usual para sus fanáticos.

“soy una genia, que acá sigo con mis 36 años, componiendo, entrenando, practicando coreos hace meses que me cuestan un huevo y medio y rechazando cualquier otro proyecto que me no sea cantar porque cantar es lo que más feliz me hace en la vida, después de Momo, claro”, manifestó Jimena a través del posteo en Instagram para luego rematar: “Y si no vamos a ser felices que vamos a ser?”.