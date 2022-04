La hija de L-gante y Tamara Baéz viene creciendo a la par que la fama y carrera de su padre. El artista de Cumbia 420 es uno de los más convocados del momento, viene recorriendo muchos paises y tiene muchos proyectos por delante. Mientras él se encuentra de gira, Tamara Baéz y su hija lo esperan en su hermosa casa. Las chicas se divierten mucho mientras extrañan al cantante.

Tamara Báez confesó que quiere agrandar la familia que formó con L-Gante

La mamá de Jamaica suele publicar fotos de la beba con los looks más tiernos. Esta vez sorprendió a todos con un disfraz super abrigado de osito, con dibujos de Mickey Mouse. “Que feliz me haces mi amor”, fue el mensaje que compartió Tamara junto a la imagen que rápidamente se ganó 96 mil me gustas.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz, con un tierno disfraz de osito. Foto: Instagram

“Es igual a Elian”, “No da más de linda”, “Que preciosura por dios”, “Que cosita hermosa”, “Ay mi vida”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de su mamá.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz, enterneció a todos los seguidores de su mamá con su disfraz. Foto: Instagram

Por qué se llama Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz

La hija del cantante y Tamara se llama Jamaica Valenzuela Baéz. Fue L-gante quien decidió el nombre de la niña. Su madre explicó en una entrevista a Teleshow que nunca le gustaron los nombres comunes: “Se va a llamar Jamaica. A mí me parece que el nombre es original. Siempre me gustaron nombres así: ningún ‘María’, ‘Carlos’, ‘Eduardo’”.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Baéz Foto: instagram

la hora de elegir, L-gante reveló que se lo recomendó la mamá de un amigo: “En Jamaica fuman mucho. Pero antes de todo eso lo elegí porque no lo tiene nadie”.