Este fin de semana entraron a robar a la casa de Jorge Lanata en José Ignacio, Uruguay. Según el mismo periodista explicó, el hecho ocurrió este domingo mientras él se encontraba en su programa “Periodismo para todos”.

“Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí”, dijo el conductor en “Lanata sin filtro”, por Mitre.

Intentaron robar en la casa de Jorge Lanata en Uruguay.

Es que, según señala el diario El País de Uruguay, los ladrones no tuvieron mucho tiempo para efectuar el robo, ya que sonó la alarma, aunque sí desordenaron el lugar.

Qué pasó con los ladrones que intentaron robar la casa de Jorge Lanata

Por el momento, uno de los ladrones ya está detenido y la policía está buscando a un posible cómplice. “Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras”, aseguró el periodista, quien también señaló que en la casa no había nadie en el momento del robo.

“No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, señaló.