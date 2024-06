Halsey reveló que padecía de una terrible enfermedad: “Hay veneno en mi cerebro”

Halsey es una de las cantantes estadounidenses más reconocidas a nivel internacional. Canciones como “Closer”, “Without Me” o Eastside, la cantante ha logrado arrasar las listas Billboard durante 2017 y 2020.

Ahora bien, la cantante anunció esta semana el lanzamiento de su quinto álbum. Sin embargo, la primera canción publicada sorprendió a sus fanáticos por una gran noticia: estaría pasando una terrible enfermedad.

“Voy a lanzar la primera canción de mi quinto álbum mañana 4 de junio. Antes de publicarlo, quiero compartir esto. Significa mucho para mí y lo amo. Intentemos algo diferente y empecemos con “The End”, resaltó la cantante al revelar el lanzamiento de su nueva canción.

Todos los detalles de la enfermedad de Halsey

Los detalles del cuadro médico de Halsey fueron revelados en “The End”, su nueva canción. Con una guitarra acústica como protagonista, la cantante recitó cómo, cada cierto tiempo, los doctores le comunicaban sus problemas de salud.

“Cada dos años, un médico dice que estoy enferma. Saca una nueva bolsa de trucos. Y luego me los ponen. Y al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. Y no, No me gusta quejarme, pero lo siento”, son las primeras frases que recita la cantante en “The End”.

Seguidamente, a lo largo de la canción, la artista explicó mayores detalles de su enfermedad y sus miedos sobre como esto afectaría su vida amorosa.

Halsey Foto: Gentileza/Clarín

“Cuando te conocí, pensé que era un producto dañado. Tuve una infancia jo****. Y hay veneno en mi cerebro y en mi sangre (...) Si supieras que es el fin del mundo, ¿Podrías amarme como a un niño? ¿Podrías abrazarme en la oscuridad? Si supieras que es el fin del mundo, ¿Te gustaría quedarte un rato? ¿Te irías cuando se pusiera difícil?”, expresó la intérprete de “Him & I”, quien actualmente estaría saliendo con el actor Avan Jogia.

Qué enfermedad padece Halsey

Por el momento, la cantante no ha dado detalles específicos sobre qué tipo de enfermedad padece. No obstante, tras el lanzamiento de su álbum, publicó algunos videos de ella, donde etiquetó a la Sociedad de Leucemia y Linfoma, y la Alianza para la Investigación del Lupus de Estados Unidos.

“No estaré enfermo y me veré súper sexy. Tendré mucha energía y podré llegar a los 20 cuando tenga 30″, reveló la cantante en uno de sus videos.