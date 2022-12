Gran Hermano: así está hoy el primer participante que se fue de la casa por amor

Gran Hermano es todo un éxito en la televisión. Su regreso no solo fue muy esperado, sino que encontró el lugar perfecto para triunfar: las redes sociales.

Es que si algo le gusta a los usuarios de Twitter más que los memes es crear teorías locas o recordar casos que pasaron a la historia en las anteriores ediciones.

Santiago del Moro conducirá la nueva edición de Gran Hermano 2022

Un ejemplo de esto es el recuerdo del primer participante que decidió salir de la casa por amor. Este fue el caso de Gustavo Jodurcha, quien estuvo en el primer Gran Hermano en el año 2001, pero a los dos meses no aguantó más y tuvo que salir.

Es que Jodurcha, quien era considerado el “mejor compañero” en esa edición, extrañaba a su hijo. En su lugar ingresó Marcelo Corazza, quien terminaría siendo el ganador.

Qué es de la vida hoy de Gustavo Jodurcha

Gustavo se ganó la vida en estos 22 años como actor de teatro y distribuidor de una bebida energética. Cuando el exparticipante se anotó en la primera edición del reality, Jodurcha acababa de vender una pizzería y se ganaba la vida amasando prepizzas en su casa.

Gran Hermano fue elegido como el "mejor compañero" de la famosa casa. Foto: Captura de pantalla

Con el regreso de Gran Hermano, Jodurcha fue entrevistado por La Nación, donde reveló detalles de su vida. Al ser consultado sobre si se arrepentía de la decisión de salir de la casa por extrañar a su hijo, el exparticipante aseguró que todo sucedió por etapas.

Fue el primer participante de Gran Hermano en salir de la casa por amor. Foto: Gentileza/LaNación/PATRICIO PIDAL/AFV

“Los primeros dos años no me arrepentí porque salí con la frente alta y muy orgulloso porque sentí que había hecho lo correcto y el verdadero valor estaba afuera de la casa. Después pasó el tiempo, entendí que era un juego y que yo podría haber sido el ganador porque la gente me apoyaba. De hecho, cuando terminó el programa, eligieron un ganador virtual, el que debería haber sido y no fue, y por mayoría gané yo por los votos de la gente. Y entre los compañeros votamos al mejor compañero y también gané yo. Quizá me equivoqué, pero fue el destino. No me arrepiento para nada de haber vivido esa experiencia”.

Gustavo Jodurcha estuvo en la primera edición de Gran Hermano y tras su salida entró el ganador de aquella edición. Foto: Gentileza/LaNación/PATRICIO PIDAL/AFV

Sobre su vida como actor, Gustavo expresó: “Trabajé hasta la pandemia. La productora cerró y hubo que reinventarse. Ahora vendo y distribuyo, en la zona de Quilmes y alrededores, una bebida energizante y me va muy bien”. El ex hermanito también es bombero voluntario, socorrista de alto riesgo y traductor de lenguaje de señas.

Sobre su hijo, Gustavo contó que ya no viven juntos, pero que se llevan bien. El niño creció y ya es un joven de 23 años, además también llegó a su vida Martina de 21, quien nació después del reality.