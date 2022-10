Graciela Alfano aseguró que la hostigan por su belleza: “Te desean lo peor por ser linda”.

Hace unos días, Karina Mazzocco contó los padecimientos que ha sufrido debido a su belleza, por lo que Graciela Alfano decidió sumarse a sus dichos y expresar su opinión.

Alfano reveló que ha sido juzgada con odio solo por ser linda, además de recibir calumnias e insultos solo por su belleza.

Graciela Alfano expresó lo que siente por ser linda. (Foto: Instagram)

“Coincido con los dichos sobre la belleza. Muchas veces se sufre y se vive como una carga”, comenzó así con su escrito en Twitter.

Graciela Alfano apoyó los dichos de Karina Mazzocco. Foto: Twitter

Luego fue más contundente con su opinión y lo que ha sentido solo por ser bella: “Doy fe de las veces que te juzgan con odio, operan para joderte cómo pueden, te insultan y calumnian y te desean lo peor por ser linda. Ese es el pecado”.

Cuáles fueron los dichos de Karina Mazzocco que apoyó Graciela Alfano

Karina Mazzocco reveló en diálogo con Infobae el sufrimiento que padeció debido a su belleza. “No es que me costó ser linda, a mí me dolía ser linda. Lo llevé como una carga mucho tiempo”, reveló.

Karina Mazzocco habló sobre el padecimiento por ser linda.

Luego explicó: “Antes, ser linda era un abridor de puertas, pero te la cobraban. Si eras linda no podías ser ninguna otra cosa”.

“Ahora estamos en otro momento de nuestra historia, en donde las mujeres estamos más amigas con todo lo que tiene que ver con la feminidad. Estamos más cercanas, somos más compañeras. Y eso me gusta mucho”, enfatizó.