Gerard Piqué y Clara Chía subieron su primera foto juntos a Instagram en medio del escándalo con Shakira.

Desde mediados de 2022 que Gerard Piqué no tiene paz y es que, tras confirmar su separación con Shakira, el exfutbolista entró en una polémica de la que le está siendo muy difícil salir. Al poco tiempo de anunciar que había terminado con la cantante colombiana, con quien estuvo 12 años y tiene dos hijos en común, se conoció que le había sido infiel a quien lo apoyó sin dudar.

Destrozada por la noticia y las fotos que empezaron a circular en internet, donde se lo veía a Piqué con Clara Chía, quien fue su amante mucho tiempo y hoy es su pareja oficial, Shakira decidió no perder tiempo. La latina ya lanzó tres canciones contra Piqué, que fueron un éxito rotundo, sobre todo la última.

Gerard Piqué y su novia Clara, escapando de la prensa

Con la Bizarrap Session #53 Shakira le hizo honor a uno de los versos más icónicos de la colaboración con el productor musical argentino: “Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”. En la session lanzó todos sus dardos contra el ex deportista y su nueva pareja de 23 años, contando intimidades de la separación y cómo se enteró que le estaban siendo infiel.

Tras refutar diferentes versos de su ex esposa, como aparecer con un Twingo y lucir un Casio, Piqué optó por dar un paso más y terminó de formalizar su relación con Clara. En las últimas horas Gerard compartió en su cuenta personal de Instagram una foto con su nueva novia donde se lo ve muy enamorado.

La foto de Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram

La reacción de los internautas tras ver la foto de Piqué y Clara Chía

Como no podía ser de otra manera, los internautas reaccionaron rápidamente a la publicación del ex defensor del Barcelona. En cuestión de pocas horas la foto ya tiene más de 2.8 millones de Me Gusta y casi 500 mi comentarios, que la mayoría de ellos hacen referencia al escándalo con Shakira.

Los comentarios a la foto de Piqué y Clara Chía. Foto: Captura

“La casio! Jamás esta mujer le llegará ni siquiera a los talones a Shakira! Jamás! Por siempre serás LA CASIO!”, fue uno de los comentarios con más apoyo. “Pero aún no elimina las fotos de la ex”, “Cuando la otra se convierte en oficial, el puesto de amante queda vacante”, fueron otros de los mensajes de los usuarios de la aplicación.