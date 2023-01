Shakira no es la única: las canciones de las separaciones escandalosas de parejas famosas

La BZRP Music Sessions #53 de Shakira generó un gran revuelo en las redes sociales. Además de la sorpresa por su colaboración con Bizarrap, lo que llamó la atención fue la letra especialmente dedicada a Gerard Piqué. En esta canción, la artista colombiana expuso todos los detalles de su relación con el futbolista español y abrió el debate. Sin embargo, no es la primera ni la única canción que habla sobre una separación de una pareja famosa. Artistas como Rosalía, C. Tangana, María Becerra y Rusherking se han dedicado mutuamente temas tras sus rupturas amorosas.

Así como la separación de Shakira y Piqué sacudió al mundo del espectáculo, también sucedió algo similar con María Becerra y Rusherking. Ambos artistas llevaban varios años de novios cuando, a través de una serie de tweets, la cantante hizo su descargo apenas se enteró que el músico había estado con otra chica. Rápidamente, la ruptura causó conmoción entre sus fans y la noticia fue replicada en múltiples medios de comunicación. Meses más tarde, ambos escribieron canciones con algunas referencias a ese momento.

María Becerra y Rusherking en "Antes De Ti" Foto: Prensa

La nena de Argentina por su parte compuso “Felices x siempre”, una canción en la que habla sobre el final de una relación y el comienzo de una nueva etapa en su vida. Luego sacó “Marte” junto a Sofía Reyes y “Ojalá” en las que hace mención a una infidelidad. Así como la reciente “Doble Vida”, con una temática similar. Mientras que el cantante santiagueño lanzó “Olvídate” y dejó atrás aquella relación para enfocarse de lleno en su nuevo romance con la China Suárez.

Quienes también han vivido una ruptura mediática fueron Rosalía y C. Tangana. Ambos trabajaron juntos mientras eran novios. Sin embargo, al separarse se dedicaron algunas canciones que se convirtieron en grandes éxitos de su repertorio. El madrileño compuso “Tú me dejaste de querer” para su ex, incluso el videoclip es una clara referencia a sus comienzos a la par. Por su parte, la catalana le contestó en varios temas de “Motomami”, entre ellos: “Candy” y “Como un G”.

La carta de María Becerra tras su separación de Rusherking

“Martes 22 de febrero del 2022. Esta es una carta para ustedes pero también para mí” comenzó la artista en “P.D.: Felices x Siempre”, un extra de su canción tras su ruptura con Rusherking.

“Felices por siempre es como todos deseamos que sea una historia de amor, lo vemos en las películas, lo escuchamos en los cuentos de hadas, pero como toda historia tiene un final y, como todo final, anuncia el comienzo de algo nuevo, por eso escribí esta canción” confiesa la nena de Argentina.

Rusherking y María Becerra lanzaron “Antes de ti”, un tema sobre su historia de amor.

“Felices x Siempre” es una canción “de reencuentro conmigo misma”, aseguró con sus propias palabras. Además, en esta carta señala que la fecha elegida es porque “el número 2 representa la facilidad para adaptarse a cualquier situación y a cualquier contratiempo, como el significado de esta canción”.

“Acepto todo lo que llega y también lo que se va, porque de todo aprendemos, nos hacemos más fuertes, crecemos y también nos encontramos con nosotros mismos. Tomo esta nueva etapa de mi vida como todo un desafío. Donde me comprometo a conocerme más, a aprender, luchar, entender y agradecer lo que es, lo que será y lo que no fue. Ahora comprendo que una historia no necesita de un ´felices por siempre’ para hacerte más feliz” reflexionó Becerra, quien agregó: “P.D.: Sean felices por siempre.”