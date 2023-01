Un paparazzi dijo que Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi y el jugador explotó: “Lo de informante se te da penoso”

El reconocido paparazzi español Jordi Martin está siendo muy nombrado últimamente porque es uno de los que sigue de cerca la historia que involucra a Shakira, Gerard Piqué, Clara Chía y, ahora, a Julia Puig Galli. Sin embargo, este miércoles, se explayó sobre otro escándalo: la supuesta infidelidad de Wanda Nara a Mauro Icardi con el jugador Keita Baldé.

Keita Baldé y su esposa Simona Foto: Instagram

“Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi, Keita Baldé”, dijo el comunicador en diálogo remoto con Flor de la V, en Intrusos.

Según Martin, la rubia habría tenido “dos encuentros sexuales” con Baldé: “En Milán y en Dubai. El de Milán es el que Icardi descubrió por las cámaras. El segundo, por el resumen de gastos de la tarjeta de crédito de Nara”.

Otro capítulo en la novela Icardi-Wanda.

En esos detalles estaba cuando a Guido Zaffora, panelista del programa de América, le llegaron mensajes del entorno de Icardi desmintiendo los dichos del español. Pero el jugador no dejó todo ahí, sino que decidió contar su versión del rumor vía redes sociales.

Según Icardi, Baldé persigue desde hace mucho tiempo a Wanda con intenciones non sanctas y él decidió involucrar a la esposa de su colega contándole cuál era la situación que se venía dando. Claro que el mensaje estuvo directamente dirigido a Jordi Martin, a quien descalificó por completo.

Qué dijo Icardi sobre Keita Baldé y Wanda Nara

En un extenso texto publicado en sus historia, Icardi le habló a Martin: “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa...”, dirigió el mensaje.

La explicación de Icardi Foto: Instagram

Y así contó que se comunicó con la esposa de Baldé: ”Sólo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)”.

A su vez, dijo que no se peleó con Wanda por ningún motivo y que estuvieron hablando hasta las 6 am de Turquía para organizar la vuelta de sus hijos. “También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina. Como tercero y último, de mi ambiente quedate muy tranquilo que nadie te contactará nunca y, si sucede, te autorizo a publicar pruebas, pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho”.

La explicación de Icardi Foto: Instagram

Asimismo publicó el mensaje en italiano que le escribió a la esposa de Baldé, en el que le cuenta que el jugador la invitó a Wanda a Dubai, mientras ella sigue posteando fotos de su casamiento: “Me da pena verte así”, le escribió.

Por último al paparazzi le sugirió que se dedique a sacar fotos que “andar de informante en programas de chimentos” se le da “penoso”. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta atrapante historia?”.