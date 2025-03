Furor por Adolescencia en Netflix: La cruda reflexión de Jimena Barón sobre la serie

Netflix volvió a ser el foco de conversación con uno de sus nuevos productos. Se trata de Adolescencia, la miniserie creada por Stephen Graham que alcanzó los 66 millones de producciones a menos de dos semanas de su estreno.

“La pregunta es ¿qué puede estar pasando en esas habitaciones cuando no sabemos qué sucede en ellas?“, se preguntó Stephen Graham en una entrevista con el GQ España.

Adolescencia se convirtió en un punto de partida para debatir diversos temas, que van desde el manejo de las redes sociales por parte de los jóvenes hasta el rol de los padres en este nuevo ecosistema digital. Por ello, personalidades como Jimena Barón han decidido compartir su postura sobre la serie, basándose en su propia experiencia con Momo, su hijo.

La reflexión de Jimena Barón en medio del furor de Adolescencia

La cantante presentó sus opiniones en su cuenta de “X” (conocido anteriormente como Twitter), cuando respondió una pregunta del escritor Osvaldo Bazán en relación con el uso de la tecnología por parte de los jóvenes. "Ustedes, que son padres, ¿a qué edad le dieron un celular a sus hijos?“, consultó el periodista.

El tuit de Jimena Barón sobre cómo su conversación con Momo sobre el uso de un celular a sus 11 años.

Tras esa consulta, Jimena Barón recordó una conversación que tuvo con su hijo sobre este tópico. "Ayer tuvimos esta charla con Momo. 11 años, muchos amigos ya con celular y WhatsApp. Le dije que el celular con WhatsApp es para cuando él tenga una independencia que justifique el necesitar comunicarnos por ahí y dejarme tranquila como mamá“, aseveró la intérprete de ”La Cobra".

"Aún no tiene esa independencia, por ende aún no es necesario. También hablamos de los peligros de la pérdida de control con respecto a chats y contactos directos. Lo entendió. Veremos cómo sigue", continuó diciendo Barón sobre la falta de necesidad que tendría Momo de tener un celular.

¿El uso de la tecnología es negativo en los jóvenes?

Finalmente, la mediática aclaró que si bien no es anti-tecnología, intenta regular los espacios en donde disfruta su hijo. "No soy para nada una mami anti tecnología. Momo juega a la play y ahí ya hay un chat que cada tanto tengo que estar controlando con quien se habla. Como adulta considero que hay que regular la cantidad de espacios riesgosos, simplemente porque un niño no tiene la cabeza ni la capacidad para protegerse solo de ciertas cosas, ni yo el tiempo de estar controlando tantos espacios virtuales y sus peligros", cerró Jimena Barón.