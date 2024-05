Flor Peña reveló cómo le afecta la crisis económica: “Tuve que cambiar millones de...”

Flor Peña tiene un carisma que la convierte en una actriz única. Es una de las artistas más populares de la escena artística argentina. En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores. Encandila a todo el público con cada uno de sus proyectos.

Flor Peña paraliza Instagram con sus posteos. Foto: instagram

Además, una de las características de su personalidad que aman sus fanáticos es su honestidad y la forma que tiene de decir lo que piensa directamente, sin filtros, como ocurrió en esta ocasión en la cual abordó la problemática de la crisis económica que se vive en Argentina y cómo le afectó.

Flor Peña encandila con su personalidad. Foto: instagram

“Tuve que cambiar millones de hábitos que tienen que ver con lo cotidiano: estar más atentos al gasto de la luz, estar más atentos a cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana... no conozco a nadie que no se haya ajustado”, reveló.

Cuál es el deseo a futuro de Flor Peña

La actriz se sinceró sobre cómo ve actualmente a su país, y confesó que le “da tristeza que todavía no hayamos podido como país lograr que la gente, por lo menos, no se muera de hambre. Después bueno, hay realidades y realidades, pero que la gente no se muera de hambre y tenga un lugar para comer, y tenga un lugar donde vivir, y tenga un techo... me parece que esas son las cosas que me encantaría que sucedan en la Argentina”.

Flor Peña habló sobre la situación social y económica de Argentina. Foto: Instagram

Y seguido agregó que “es algo que me haría bien en este pensamiento colectivo que tengo de intentar pensar en igualdad, siempre pensar en igualdad”.