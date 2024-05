Sin filtro, Flor Peña reveló detalles picantes de la intimidad con su pareja: “Me gusta jugar”

Florencia Peña es una de las personalidades más conocidas a nivel nacional, y es que su participación en diversas series de televisión y su habilidad para la conducción la situó en el corazón de las personas que la admiran su personalidad, su carisma y talento.

Instagram Foto: desconocido

Pero también, Flor se destaca por su rol de influencer en las redes sociales, donde orienta y alienta a la incorporación de la rutina fitness y una alimentación sana. Así como, además, se muestra con looks variados que inspiran a todas aquellas personas que buscan expresarse a través de la ropa.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz llamó la atención de sus fanáticos por un detalle muy ajeno al usual: la revelación de cómo es su vida sexual con su esposo, Ramiro Ponce de León, y cómo mantienen encendida la llama.

Flor Peña dejó sin palabras a sus fanáticos. Foto: Instagram

Florencia Peña sobre el momento de intimidad con su esposo

La actriz reveló con total naturalidad que “con Ramiro estamos juntos hace 11 años y fuimos pasando por muchas etapas; viviendo lejos, no viviendo lejos, un hijo”, y aseguró que “el sexo también es un laburo”.

“Soy una mina recontra mil sexual y él es un tipo también muy sexual, pero el sexo se va poniendo en distintos lugares a lo largo de la vida. Me di cuenta de que a veces hay que sobrepasar el cansancio. El otro día le pregunté ‘¿hace cuánto que no jugamos?’ Y él me dijo ‘trancu...’. Porque yo antes medio que lo obligaba, a mí me gusta jugar... jugar incluye disfrazarnos. Y ahora bueno, nos da un poco cringe, como diría mi hijo Juan”, concluyó con humor.