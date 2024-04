Toto Otero, el hijo de Flor Peña, tiene su propio emprendimiento gastronómico: “Riquísimo y sin manteca”

Florencia Peña tiene tres hijos: Tomás, que ya cumplió 21 años; Juan, que el año pasado festejó sus 15 con una megafiesta; y Felipe que tiene 6, producto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

Toto, el primogénito de Flor, es amante de la pastelería y ya tiene su propio emprendimiento de alfajores. La variedad que comercializa es súper casera y saludable. Según la cuenta de Instagram de su proyecto gastronómico realiza pedidos personalizados y los ingredientes que utiliza son cien por ciento naturales, con preparaciones sin harinas ni azúcares refinadas.

Flor Peña y Toto Otero. Foto: instagram

“¿Es posible comer rico y saludable?”, se preguntó Flor Peña en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 6.3 millones de seguidores. Para acompañar la pregunta sumó un video que muestra a su hijo, muy profesional, haciendo riquísimos alfajorcitos de chocolate y dulce de leche.

Alfajor Keto. Foto: instagram

“alfit.alfajores es el nuevo emprendimiento de Toto. Es riquísimo y, para los que somos dulceros, una gran solución. No utiliza manteca, azúcares, ni harinas refinadas. No es que sea mi hijo, pero lo que hace está realmente muy bueno”, lo felicitó Flor, muy orgullosa.

Toto Otero ya es mayor de edad

Para recibir sus primeros 21 años de vida, Toto viajó a México junto a su mamá, sus hermanos y Ramiro Ponce de León. La celebración se llevó a cabo en Playa del Carmen. Flor, súper emocionada posteó: “Felices 21 hijo querido Toto. En qué momento pasó todo tan rápido?!”

Sobre su rol de madre, en una nota con Infoabe Flor había opinado: “Las mujeres somos muchas en una. Yo soy madre de tres hijos a los que amo profundamente, pero eso no es lo único que me define. Soy madre y soy actriz. Y soy la que muestra el culo en Instagram: tengo mi sensualidad. Y hablo de sexo, de la satisfacción, de que las mujeres tenemos que ir por por nuestro goce. Me permito hablar de muchas cosas porque siento que soy muchas en una”.