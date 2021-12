Sobre los últimos días del 2021 una nueva ola de contagios se disparó en el país y varias figuras de la farándula argentina fueron alcanzadas por el coronavirus. Entre ellas se destacan Tini Stoessel, Ángela Torres, Barbie Vélez, Jorge Rial y varias más que deberán pasar las fiestas de fin de año y año nuevo aisladas al igual que muchos argentinos y argentinas.

Quienes se suman a la larga lista de casos son Fátima Florez, Nito Artaza y Marcelo Polino. Pero para llevar tranquilidad se manifestaron a través de sus redes sociales donde contaron cómo sobrepasan la distancia social y cuáles son sus síntomas.

Tini Stoessel: “Es verdad, estoy con covid”

Luego de algunos rumores, este martes Ángel de Brito confirmó en “Los Ángeles de la Mañana” el contagio de la intérprete de “Bar” luego de hablar con su padre, el productor Alejandro Stoessel. La artista de 24 años se realizó el test ya que estaba por viajar a Europa pero tras recibir el resultado debió permanecer en Buenos Aires.

Finalmente la joven rompió el silencio y también confirmó las versiones. “Gracias por sus mensajes para los que me preguntan quería contarles que es verdad que estoy con covid. Estoy bien, con algunos síntomas pero voy mejorando. Cuídense mucho, gracias por preocuparse por mi, lxs amo”, manifestó Tini Stoessel a través de su cuenta de Twitter para llevar tranquilidad a todos sus fanáticos preocupados por su salud.

El mensaje de Tini Stoessel tras contraer coronavirus. Foto: Captura Twitter

Coscu también tiene coronavirus y lo confirmó con un breve mensaje en Twitter fiel a su estilo: “Tengo covid”. Su resultado llegó pocos días después de celebrar los Coscu Army Awards, la entrega de premios para los mejores streamers del país, por lo que varios de ellos también debieron aislarse.

Coscu comunicó que tiene Covid y obliga a aislarse a la comunidad de streamers.

Jorge Rial: “No es un milagro, es la ciencia y las vacunas”

Uno de los primeros famosos en contagiarse durante esta nueva ola fue Jorge Rial quien lo confirmó a través de sus redes: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense!!! Por ustedes y los demás”.

Jorge Rial tiene coronavirus

Luego fue compartiendo en forma diaria su evolución y los síntomas. Cerca de obtener el alta, el martes manifestó: “Un día más en mi convivencia con el #COVID19. Hoy ya nada de síntomas. Cero. Ni cansancio ni sueño. Hasta de mejor humor pese al aislamiento. Si todo sigue así, en 48 horas estaré nuevamente en acción con el alta correspondiente. No es un milagro, es la ciencia y las vacunas”.

Jorge Rial y sus comentarios sobre covid

Ángela Torres pidió a sus fans que se “cuiden”

La hija de Gloria Carrá tampoco pudo esquivar al virus y en las últimas horas contó desde Instagram que se encuentra aislada y así permanecerá por varios días incluso hasta el 2022. “Che, quería avisarles que estoy con covid. Me quiero matar. Hoy me siento bien, ayer estuve con mucha fiebre”.

Al mismo tiempo expresó: “Hay que cuidarse. Esto no se termina más. Qué tortura... Pero bueno, para eso, para que se rescaten y se cuiden lo más que puedan en estas fiestas o en estos días también antes de año nuevo así no la pasan encerrada, como yo”.

Por su parte, Marcelo Polino envió un mensaje un poco más escueto para detallar su situación: “Quiero contarles que di positivo de coronavirus. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos. Gracias por estar siempre, cuídense que está bravo”.

Marcelo Polino dio positivo de coronavirus y lo anunció en Instagram

Barbie Vélez y su esposo, Lucas Rodríguez, pasaron Navidad solos

Como muchos, la hija de Nazarena Vélez le tocó atravesar la Navidad en aislamiento. Tanto ella como su flamante esposo, Lucas Rodríguez, dieron positivo y tuvieron que aislarse durante el 24 y 25 de diciembre y el resto de la semana para evitar más contagios. Pero eso no evitó que pudieran celebrar de una manera más íntima y en compañía de su perra, Peny.

Reflexiva, la joven actriz realizó un posteo en Instagram: “Una navidad diferente. Hace unos días dimos positivo, así que nos toca pasarlo los tres juntos solos! Y si bien me sensibiliza porque estoy acostumbrada a pasar este día con toda mi familia, agradezco con el alma tenerlos acá ! Los amo con todo mi corazón. Les mando un abrazo enorme a todos los que les haya tocado pasarla solos. Y a los demás, disfruten de sus familias/amigos. Cuídense mucho que esta heavy!”.

El posteo de Barbie Vélez por Navidad Foto: Captura Instagram

Nito Artaza y Fátima Florez suspendieron sus funciones en Mar del Plata

El productor y actor se contagió coronavirus y debió suspender las funciones de “Los 80 están de vuelta” en Mar del Plata hasta el 4 de enero. Misma suerte pasó Fátima Florez con su show “Fátima es Camaleónica” que tuvo cancelar por diez días.