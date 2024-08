Expedición Robinson 2024: así fue el primer día de los participantes juntos

La forma en cómo consumimos Expedición Robinson 2024 culminó. Tras 29 capítulos, se disolvieron los grupos, por lo las estrategias y alianzas serán muy importantes para cada jugador.

“Comienza la recta final en la isla con la unificación. ¿Quién es tu favorito?”, destacó la cuenta oficial del reality.

Ahora bien, durante el último episodio de Survivor, los participantes se conocieron cada vez más. Asimismo, se reencontraron con Colli, generando sensaciones de incomodidad en el antiguo grupo rojo.

“Y muchos de rojo les cambió la cara totalmente”, destacó Goldi, a lo que Malena destacó: “Fue como ver a un muerto”.

Con la llegada de Martín, son 14 los participantes que llegaron a la unificación. 8 del antiguo equipo sur y seis del norte, por lo que los participantes del rojo deberán luchar su puesto en el reality.

Una concursante quiere abandonar la isla por sentirse incómoda en su tribu

“Que bueno que haya vuelto Colli. ¿Tendremos uno más para sacar al grupito de 4?”, destacó Iván en su cuenta de Instagram en contra del equipo de Malena, Agustín P, Juan Pablo y Fiorela.

Así fue el primer capítulo de Survivor Expedición Robinson 2024 sin equipos

El episodio comenzó con los participantes reunificados en una nueva isla. Ahí, los jugadores se sintieron tranquilos por la cantidad de recursos de su nuevo hogar.

“Lo más importante de todo es que hay muchos recursos. Empiezo a ver cocos por todos lados, plátanos, mangos a la mano, al alcance”, destacó Aixa.

Seguidamente, Malena y Martina comenzaron a acercar cada vez más, generando una posible conexión con el equipo rojo. “Yo ya sabía que me iba a llevar muy bien, tengo una buena química con Male, con Fío, Juanchi y con Agos”, determinó la estudiante de periodismo deportivo.

¿Martín es ignorado por sus compañeros?

Desde otro aspecto, Martín fue ignorado por sus integrantes del equipo rojo. Esto generó malestar en el jugador, quien se sintió alejado.

“Yo pensé que se iban a acercar a dialogar. Estaba esperando eso de mi grupo”, destacó Martín.

Desde el lado del ex equipo rojo, Malena determinó que lo sentía diferente al Colli de antes. “Es incómodo, ¿sabés la inseguridad que te das?”, determinó la diseñadora de indumentaria.

¿Mujeres vs Hombres?

Al momento de repartir las tareas, Goldi comenzó a establecer un liderazgo muy fuerte. Esto generó malestar en las mujeres del equipo rojo, quiénes se sintieron incómodas.

Una concursante quiere abandonar la isla por sentirse incómoda en su tribu

“En nuestro campamento el liderazgo era muy repartido, o lo que las mujeres decíamos, los hombres nos re seguían. Nosotras teníamos un papel de liderazgo absoluto”, destacó Malena.

La relación entre Mauro y su padre

Luego de convivir juntos un día, Mauro explicó cómo era su compleja relación con su padre cuando estaba descubriendo su sexualidad.

Quiénes son los participantes de Survivor Expedición Robinson Foto: Telefe

“Mi papá tenía otra familia cuando tenía 13 y decidió estar con otra familia (...) Después de dos meses no aguantó, yo estaba en el restaurante comiendo y me dijo que no haga más cosas que yo hacía (...) Íbamos en el auto y me dijo que prefería un hijo muerto a un hijo pu**”, relató Mauro.

La anécdota conmovió al equipo rojo, dada la personalidad de Mauro. “Me parece una persona divina, transparente, y la historia que contó me re conmovió”, destacó Malena.

Cómo fue el juego por el beneficio

Finalmente, los integrantes jugaron por un lujoso juego de beneficio: una noche de spa donde podrán escuchar música con piña colada.

Para ello, se debieron dividir en equipos de dos grupos de siete personas y debían estirarse con un gancho para quedar en plancha. Los dos últimos que quedaran entre los equipos ganaban.

Las personas que quedaron fueron Aixa y Francisco, la pareja del Survivor.