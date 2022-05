Evangelina Anderson se encuentra viviendo en Alemania junto a su esposo Martín Demichelis, con quien dio el sí en el año 2015 y comparte tres hijos: Lola, Emma y Martín Bastian.

La pareja se encuentra felizmente casada viviendo en el país europeo a raiz de la carrera futbolística de él, quien se desempeña como director técnico del Bayern de Múnich II.

Evangelina Anderson junto a Martín Demichelis y sus hijos.

Qué fue lo que le sucedió a Evangelina Anderson

En las última horas, Evangelina Anderson sorprendió a través de su cuenta de Instagram con la noticia de que se encontraba hospitalizada. La modelo y pareja de Martín Demichelis compartió una story donde se la puede ver desde una camilla de hospital recibiendo suero.

Evangelina Anderson sufrió un fuerte cuadro de alergia y tuvo que ser asistida en una guardia médica

“Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana” comentaba junto a la foto la modelo, quien aclaró que “gracias a Dios, ya estoy mejor” tranquilizando a sus millones de seguidores.

Tras ser hospitalizada, Evangelina Anderson le dedicó unas palabras a su hijo mayor

Luego de ser hospitalizada de urgencia por una fuerte alergia, Evangelina Anderson le dedicó unas dulces palabras a su hijo Martín Bastian, quien se encontraba cumpliendo 13 años.

“Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor y dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás.” comenzaba expresando la modelo con lágrimas en los ojos, acompañando sus palabras con tiernas fotos.

Tras ser hospitalizada, Evangelina Anderson le dedicó unas palabras a su hijo mayor. Foto: Evangelina Anderson

“Que siempre lleves con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición.” continuaba comentando a corazón abierto Evangelina.

La modelo también expresaba llena de orgullo por su hijo mayor “Vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recordá que todo tiene solución, solo tenés que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón”.

Tras ser hospitalizada, Evangelina Anderson le dedicó unas palabras a su hijo mayor. Foto: Evangelina Anderson

“Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchas por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá.” comenzaba a concluir la modelo y pareja de Martín Demichelis.

Finalmente, Evangelina cerraba su mensaje a puro amor diciendo “Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedas verme te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano. Feliz cumple! Serás por siempre mi bebé @martinbastidemi”.