Evangelina Anderson no deja de conquistar con cada uno de sus posteos a sus 2.9 millones de seguidores en Instagram. Desde el invierno de Alemania, la esposa de Martín Demichelis causó furor con una remera negra de aberturas.

Un corazón negro fue el emoji que eligió para describir la publicación, la cual tiene más de cien mil likes e innumerables comentarios elogiándola.

Evangelina Anderson desde Alemania. Foto: Instagram/@evangelinaand

“La más linda de Argentina”, “Vos no podés ser así de linda”, “Impresionante”, “Diosaaaa”, “Te vas de tema Evangelina”, “Podés ser tan bomba”, “Guapísima”, “Esta mujer es de otro mundo”, “Que diosa que sos. Made in Argentina”, fueron solo algunos.

Evangelina Anderson con una remera de aberturas. Foto: Instagram/@evangelina

Cuál es la profesión con la que soñaba dedicarse Evangelina Anderson

Evangelina Anderson es muy activa en su Instagram, por lo que comparte sus vivencias en la red social. En los últimos días, sorprendió al revelar qué es lo que decía querer ser cuando era una niña.

Es que la modelo publicó una imagen en la que se la ve luciendo un boina negra y contó que sus hijos le dijeron que parecía que se había disfrazado de policía, ahí fue que reveló que cuando era adolescente quería que esa fuera su profesión.

El posteo de Evangelina Anderson en Instagram.

“Mis hijos me dijeron que hoy me vestí de policía y me acordé que cuando terminé la secundaria quería que esa sea mi vocación... Finalmente, terminé siendo docente, luego modelo y bailarina. Actualmente botinera jubilada. ¿Me ven de poli?”, expresó Eva, con humor.