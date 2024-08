Evaluna Montaner reveló por qué elige parir en su casa y desató la polémica

Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más queridas en el mundo. Desde que comenzaron su relación en 2015, los artistas hicieron público cada momento de su relación hasta su casamiento en 2020, la ceremonia emotiva con la que se convirtieron en marido y mujer. Hoy tienen una familia de 4 que causó furor con sus historias y amor incondicional que profesan.

Desde que comenzó su historia de amor, la pareja ha presentado una canción por cada momento especial de su vida, como es su casamiento, la llegada de su primera hija “Índigo” en 2022 y el anuncio del embarazo de Evaluna de Amaranto, quien nació el pasado 1 de agosto.

Camilo y Evaluna junto con sus dos bebés. Foto: @evaluna

La llegada de la nueva integrante Echeverry- Montaner generó felicidad absoluta tanto en los padres como en todo el clan Montaner. Como parte de su fidelidad a “La Tribu”, como llaman a sus seguidores, los artistas contaron en el canal de YouTube que comparten como fue la experiencia de Evaluna de parir a sus hijas en su casa.

Con un video titulado “¿Por qué parimos en casa?” relatan el motivo de por qué tomaron la decisión de traer al mundo a sus hijos en su hogar, en vez de una clínica, siendo que puede ser contradictorio para la salud del bebé y la madre si se complica el parto.

Los primeros momentos de Amaranto. Foto: Camilo y Evaluna

El relato de Evaluna Montaner sobre por qué eligió dar a luz en su casa

Evaluna y Camilo contaron la experiencia que vivieron cuando nació Índigo en su casa, el video se grabó unos días antes de que la hija de Ricardo Montaner diera a luz a Amaranto. “Esta es mi historia, amo contarla, pero creo que todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir espectacular, quería decir eso para que no pareciera que solo mi manera de parir aquí en casa es la correcta”, comenzó su relato la artista.

Asimismo, contó que con Índigo tuvo un parto de 29 horas, sin anestesia que, a pesar de sentir dolor, nunca tuvo miedo. Es por eso que volvieron a elegir el mismo método con Amaranto.

Cuando Camilo le pregunto por qué ella eligió dar a luz en su casa y no en una clínica, Evaluna respondió: “Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y eso me parecía fantástico. Siento que, desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto me lo imaginaba así”.

Camilo y Evaluna en el parto de su hija Amaranto Foto: instagram/

“Nunca me lo imaginaba en una clínica porque crecí con toda la información ahí. Tú tienes todas las opciones para poder parir en la clínica, sin tal cosa, con tal cosa... Nuestra partera es súper responsable, ella ve desde antes si hay algún problema y ella dice, ‘Sabes qué, yo creo que es mejor que nos vayamos a la clínica”, agregó Evaluna sobre el parto de su primera hija.

“Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico a nosotras... Y rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer también”, compartió Evaluna.