Fue “Juariu”, la gran detective de las redes sociales, quien anticipó el romance entre Esteban Lamothe y la humorista Charo López cuando vio similitudes con un perro que lo acompañaba. Sin embargo, fue con la llegada del 2022 que los protagonistas lo confirmaron.

Redes de Charo López

A través de sus cuentas de Instagram, ambos subieron varias historias que replicaron. Por un lado, el actor de “La uno” (El Trece), compartió una imagen de Charo en la que se la veia posando junto a un perro y a la que etiquetó junto a un corazón.

¿Esteban Lamothe y Charo Lopez, juntos?

Por otra parte, ella subió una foto de él en la que no se tapa el rostro y sobre la misma también colocó el emoji de un corazón. Más tarde, él la repostéo.

Pero esto no fue todo. Es que días previos a la confirmación, tanto Lamothe como López se enviaron sugestivos mensajes debajo de cada una de las publicaciones que realizaban.

Charo López subió una foto de Esteban Lamothe, que el actor reposteó. Foto: Instagram/Charo

La separación de Esteban Lamothe y Katia Szechtman

A finales de octubre, Esteban Lamothe confirmó su separación de la actriz Katia Szechtman, con quien salía desde 2017.

Esteban Lamothe y Katia Szechtman habían comenzado su relación en 2017. (Foto: web)

En una charla con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, el ínterprete expresó: “Estamos separados con Katia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas. Empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”.

Lamothe y Katia (Instagram)

Aunque no quiso dar detalles del motivo por el que finalizaron la relación, indicó: “Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja, pero no pudimos. Y eso es muy triste. Estamos los dos atravesando un momento de mucha tristeza, digiriendo esto. No hay mucho más para contar”.