“Es un psicópata narcisista”, la fuerte opinión de Josefina Pouso sobre Daniel Osvaldo

Esta semana, el exfutbolista Daniel Osvaldo hizo fuertes declaraciones en sus redes sociales donde asumió que padece depresión y adicciones. Las repercusiones ante su confesión no se hicieron esperar. Muchas de sus ex parejas salieron a hablar. Entre ellas, Jimena Barón y Daniela Ballester, su última novia.

Por su parte, Josefina Pouso en Intrusos (América) dio su intransigente punto de vista sobre el descargo de Daniel Olsvaldo: “No es una depresión, la que conocemos como enfermedad, lo que está atravesando. Porque es un psicópata narcisista”.

Sin filtro, agregó: “Este tipo está haciendo esto porque su víctima, a la que tiene que destruir, le dijo ‘basta’. Este video es para ella, para que vuelva. Es un arma que tiene el psicópata narcisista para que digas ‘pobre, está mal, lo tengo que ir a cuidar’”.

Sobre el pedido de disculpas de Daniel Osvaldo a su expareja, Pouso no le creyó: “Él dice ‘disculpas a Daniela (Ballester)’. ¿Y las otras mujeres que padecieron su maltrato y toda la violencia? ¿A ella no les pide disculpas?”, remarcó la panelista de Intrusos.

Daniel Osvaldo no deja de generar polémicas

En el video en lo que se lo veía sentado y sereno, Daniel Osvaldo se había referido a su ex pareja Daniela Ballester, de la siguiente manera: “Primero y principal quiero aclarar, que lo que dije sobre Daniela es mentira. Lo dije en un estado de enojo y de ceguera y estoy muy arrepentido porque seguramente mis dicho le hayan traído problemas a ella en su trabajo y en su vida”.

Sobre sus padecimientos, el ex de Jimena Barón había explicado: “Pero quiero contarles algunas cosas de mi vida para que no sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes”.