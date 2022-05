Tras dos años en suspenso, había mucha expectativa alrededor de la gala de los Premios Martín Fierro. Todo lo que iba sucediendo se convertía rápidamente en tendencia. Eso le pasó a Jésica Cirio, quien atravesó una situación incómoda con su vestido mientras recibía un galardón.

El equipo de “La Peña de Morfi” subió al escenario a recibir el premio a Mejor programa musical. En ese momento, a Jésica se le escapó un pezón. Luego de algunos segundos, pudieron avisarle y enseguida se acomodó el escote.

Jesica Cirio y el descuido no apto para menores en los Martín Fierro

Tras la ceremonia, la modelo habló sobre lo que sucedió y, si bien le dio vergüenza, se lo tomó con humor. En “LAM” confesó que no sabía que se le había bajado el vestido.

“A mí me dijeron ‘acomodate’ pero pensé que era porque se me estaba bajando. Nunca me percaté que ya se me había bajado”, contó Jésica Cirio en “Intrusos”. “¡Es un papelón!”, agregó avergonzada, pero entre risas.

Jésica Cirio reconoció que, en medio de la fiesta y el movimiento, era probable que a alguna le suceda porque “estamos encorsetadas”. En la entrevista con Gonzalo Vázquez, la modelo manifestó que no le gustó que se haya generado tanta polémica.

“Qué lastima. Es como que no da, ahora todos están hablando de eso”, cerró la conductora de “La Peña de Morfi”. Por otro lado, se mostró muy emocionada por el triunfo del programa, tras el fallecimiento de Gerardo Rozín.

El look de Jésica Cirio para los Premios Martín Fierro

El dress code de la gala tenía que ver con los brillos. La modelo eligió un vestido rosa deslumbrante que contaba de un corset y una falda larga con un tajo en la pierna izquierda.

El diseño de Jésica era de la línea de Florencia de la V. En los pies, lució unos zapatos altos dorados de Ricky Sarkany.

En cuanto al pelo, Jésica Cirio lo usó suelto, peinado para atrás con gel y raya al medio. Unos aros en combinación con el vestido y unos anillos dorados. Completó el look con un pequeño sobre en el mismo tono del diseño.