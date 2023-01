Es azafata y se hizo viral en TikTok por revelar la razón por la que no se puede cambiar de asiento en el avión.

TikTok es, sin duda alguna, la red social favorita del momento. Si bien su auge se dio en simultáneo con la aparición del coronavirus y la declaración del aislamiento, la plataforma se mantuvo en lo más alto desde aquel momento. Actualmente la aplicación tiene más de 1 billón de usuarios y fue su dinámica logró captar la atención de todos ellos.

Un ejemplo es Estefanía Olcese, una joven oriunda de Perú que es tripulante de cabina o, también conocido como azafata, que trabaja para la empresa Ryanair. En su cuenta de TikTok comparte contenido sobre aviones y todo lo que tiene que ver a viajar en ese tipo de transporte. Allí supera los 32 mil seguidores y muchos de sus videos se vuelven virales.

TikTok es una de las redes sociales favoritas. Foto: Canva

La escalofriante razón por la que no se puede cambiar de asiento en el avión

Durante los viajes es avión es muy probable que alguna vez haya intentado cambiarte de asiento, sin embargo, eso está prohibido y Estefanía contó la escalofriante razón. “Cuando les digo que no se pueden cambiar de asiento porque si hay un accidente van a enterrar mal los cuerpos”, escribió en el video donde se la ve con su uniforme.

En cuestión de pocos días el video ya superó las 1.1 millones de reproducciones, alcanzó más de 136 mil likes y cientos de comentarios. “Prefiero que no me identifiquen bien y poder sentarme al lado de la persona con la que viajo si voy a morir la verdad”, fue uno de los comentarios que más Me Gusta.

Cambiar de asiento en el avión está prohibido. Foto: Canva

Sin embargo, Olcese contestó de forma tajante: “O pueden comprar asientos juntos”, dijo. “Después de muerto a uno que le importa lo importante es estar feliz de vivo”, “No importa, que me entierren con otro nombre pero que me dejen la ventanita”, fueron otros de los comentarios del video.