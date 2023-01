Es artista y se hizo viral en TikTok por dibujar a Shakira únicamente con agua

Ya pasó casi una semana del estreno de la Bizarrap Music Sessions #53 con Shakira donde la cantante colombiana no le perdonó nada a Piqué, su expareja y padre de sus hijos, quien le fue infiel con Clara Chía. La joven de 23 años no pudo evitar que la artista la nombrara en la colaboración con el productor argentino luego de ser la tercera en discordia de la pareja.

En junio de 2022 el mundo de la música y el fútbol se vio revolucionado luego de que la pareja confirmara su separación tras más de 12 años de relación y dos hijos en común. Luego de muchas idas y vueltas, finalmente Shakira había conseguido que Gerard le autorizara irse a vivir con sus hijos a Estados Unidos, una decisión que, si bien fue difícil de tomar para la cantante, lo creía muy necesario.

Bizarrap y Shakira estrenaron la BZRP Music Session #53 Foto: Prensa

Sin dudas Shakira necesitaba cambiar de página, pero no iba a hacerlo sin antes dedicarle un par de canciones a su ex y quien por mucho tiempo fue su amante. En la Session, la colombiana habló de todo, contó cómo se enteró de la infidelidad e incluso los nombró a ambos. Pero no todo quedó ahí, sino que también causó revuelo entre algunas marcas, que incluso Piqué salió a apoyar.

Clara Chía, la tercera en discordia en la separación de Shakira y Piqué. Foto: Archivo

El video viral en el que un artista pinta a Shakira solo con agua

Hace un par de días atrás que en TikTok, la red social favorita desde hace ya tiempo, viene circulando un video de un artista que dejó boquiabierto a millones de usuarios. Sucede que el joven llamado Charly tiene más de 717 mil seguidores en la aplicación y uno de sus últimos videos se volvió mega viral.

Sucede que el productor y artista aceptó un reto que el propusieron sus fanáticos: dibujar a Shakira, únicamente con agua. Con ayuda de un cepillo de dientes para salpicar y un poco de papel para evitar que ciertas zonas se mojen, el usuario de TikTok logró cumplir y sorprendió con el resultado final.

En pocos días el video ya tiene más de 8 millones de reproducciones, superó los 1.2 millones de Me Gusta y acumula más de 3 mil comentarios. “Wow pensé que sería imposible hacerlo”, “Eres un crack”, “Es increíble”, fueron algunos de los mensajes más destacados entre algunos chistes de los internautas.