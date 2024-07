En medio de su embarazo, Evaluna Montaner y Camilo se separaron: el motivo detrás de la decisión

Evaluna Montaner, la cantante venezolana de 26 años, y Camilo Etcheverry, el cantante colombiano de 30 años, son una de las parejas más populares del género urbano a nivel internacional. Comenzaron su relación en 2015, y en 2020, sellaron su amor a través del casamiento.

Evaluna y Camilo, una de las parejas más queridas de la música Foto: Instagram

El 6 de abril de 2022 nació Índigo, la primera hija de la pareja, y actualmente, Evaluna se encuentra embarazada de Amaranto, aunque aún no reveló de cuántas semanas está, contó que aún está en el periodo permitido para viajar en avión. Es decir, que estaría casi en el séptimo mes de embarazo.

El pasado 8 de junio, Camilo inició su gira por España con “Nuestro lugar feliz Tour”, y a un mes del inicio de la misma, Evaluna tomó la decisión de volverse a Miami, donde tienen su casa, y separarse por cinco días de su esposo. En su vlog de los lunes, la pareja reveló los motivos y Evaluna derramó lágrimas.

El motivo por el cual Evaluna Montaner se fue antes de la gira por España de Camilo

“Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa y sin mi esposo esperando a que llegue Amaranto”, explicó Evaluna Montaner, y después mostró que estaba ordenando las valijas, y le explicó con tristeza a Camilo: “Yo me voy mañana y tú te quedas cinco días más sin mí”.

“Evaluna está muy embarazada, nuestra partera dice que no hay problema al viajar, pero es probable que le pongan problemas”, contó Camilo y su esposa agregó: “Estoy en el rango para viajar, pero este embarazo se ve mucho más”, y entre los dos actuaron el posible problema en el aeropuerto.

“Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla en calma. A mí, todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella”, comentó Camilo sobre la decisión que tomaron de separarse por algunos días.