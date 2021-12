Eliana Guercio y Sergio Romero serán padres por cuarta vez, ya que la exvedette transita su sexto mes de gestación. Con el exarquero de la Selección Argentina ya tiene tres nenas: Jazmín, Chloe y Meghan Ivy.

Eliana Guercio y Sergio “chiquito” Romero (Foto: Instagram/elianaguercio12)

Feliz con su embarazo, la rubia compartió una imagen en su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 40 mil seguidores.

“Nosotros”, escribió junto a un emoji de un corazón debajo de la publicación en la que se la ve en bikini recostada sobre una reposera junto al futbolista. El posteo tiene miles de likes y cientos de comentarios.

“Hermosa pareja”, “Que linda familia. Que Dios los bendiga”, “Felicidades, hermosa pancita”, “Me muero del amor, felicidades”, “Los amo, que bella familia Eli”, “Felicidades familia” y “Feliictaciones por el nuevo baby”, le respondieron algunos.

La historia de amor de Eliana Guercio y Sergio Romero

Se conocieron en un boliche de Comodoro Rivadavia en el que Eliana había participado como modelo. Si bien él le había mandado algunos mensajes, ella no lo conocía.

Eliana Guercio y Sergio Romero ya son padres de tres nenas.

“Marcelito, un amigo, lo googleó. Lo puso en Internet y salían dos fotos: en una parecía que no tenía dientes. Yo decía que era horrible, pero cuando se acercó, todo alto, divino, bronceado, me morí. Me dio la mano, me saludó y me dijo que era Sergio, el de los mensajes. ¡Menos mal que lo conocí!”, contó en el living de Susana.

Aunque ella era una chica del medio, al verlo se enamoró y no dudó un segundo en dejar su vida por él y acompañarlo en cada paso de su profesión.