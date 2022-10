El video que muestra cómo fue el momento de la agresión al paparazzi que fotografió a Margot Robbie y Cara Delevingne

Mientras que el paparazzi permanece internado por lesiones graves, se difundió el video de cómo fue la agresión que padeció por intentar fotografiar a la actriz australiana, Margot Robbie y a su colega, Cara Delevingne.

Josey McNamara y Jac Hopkins, los amigos de Margot Robbie detenidos en Buenos Aires por golpear a un fotógrafo. Foto: Gentileza/TN.

Los agresores no podrán salir del país sin tener la autorización judicial pertinente, y se les dictó una caución real por $200.000 cada uno de ellos, aproximadamente unos U$S700. También ya declararon ante la Justicia y fueron retenidos sus pasaportes.

El video de la golpiza al fotógrafo

El paparazzi Pedro Alberto Orquera fue brutalmente golpeado por dos personas allegadas al círculo de la actriz Margot Robbie. En un principio, trascendió la versión de que eran guardaespaldas de ella, pero luego se supo que uno de ellos es socio de la australiana y el otro trabaja con ellos, y además tiene una relación de amistad.

Orquera está internado con una fractura en el brazo y un corte en su cabeza. En las imágenes se puede ver cómo lo persiguen, lo empujan, lo patean y queda tirado en medio de la calle, indefenso.

Los dos agresores quedaron imputados por “lesiones graves” y se trata de Josey McNamara, un productor británico, que, según el diario británico The Sun, sería socio comercial de Margot Robbie.

El otro agresor es Jac Rhys Hopkins, también de nacionalidad británica, y sería dueño de una compañía dedicada a la producción de televisión y cine.

El testimonio del fotógrafo agredido

Orquera habló con TN y contó su situación, internado en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich: “Estoy con un yeso en el brazo derecho, tengo el brazo muy comprometido y no sé si lo voy a perder. Sufrí una brutal agresión. No se sabe si son la pareja de esta gente o los patovicas que acompañaban a estas dos modelos y actrices. Salvé mi vida de milagro, no sé qué hubiese pasado si caía con la cabeza al piso, con la velocidad que esta gente me venía persiguiendo. Recibí un golpe de ellos y caí al piso”.

El ataque al fotógrafo tenía como objetivo quitarle su cámara y poder rompérsela: “Sufrí patoterismo. Si me agarraban, la iba a pasar peor todavía. Me iban a moler a golpes, lo que más resguardé fue el material”.

Tanto Robbie como la otra actriz que la acompaña, Cara Delevingne, llegaron de incógnito la semana pasada a la Argentina.