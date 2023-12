Ivana Nadal comenzó su carrera como modelo y luego saltó a la fama con su irrupción en la televisión. Luego, con la llegada de la pandemia, se volvió toda una celebridad en las redes sociales, debido al llamativo contenido que publicaba en su cuenta de Instagram. Allí, hablaba sobre su despertar espiritual y generó polémica en más de una ocasión.

Esta faceta de Ivana Nadal la llevó a cambiar rotundamente su estilo de vida. La influnecer dejó su trabajo y abandonó su hogar para viajar por el mundo y decidió irse a vivir durante un tiempo a Costa Rica. Luego se mudó a Tulum, México, donde reside en la actualidad. Ahora, reveló detalles de los motivos que la llevaron a abandonar Argentina y cambiar su vida.

Mini y top con flores: la elección de Ivana Nadal para conocer Venecia Foto: Instagram

Como es frecuente, la influencer decidió interactuar en su cuenta oficial de Instagram con sus seguidores. “Gracias por comunicarse conmigo con tanto amor, por buscar las palabras que se asemejen más a sus sentimientos para poder expresar la gratitud que los inunda. Somos uno. Estamos conectados a la misma fuente. Estamos experimentando en este presente constante, lo que significa estar vivo. Cada uno a su manera, a su tiempo, con su verdad. Que magnífico es SER. Solo se necesita… VOLUNTAD”, reflexionó.

Además, Ivana aprovechó para hablar sobre su propia experiencia y señaló que le suelen preguntar por qué decidió renunciar a su trabajo e irse a vivir afuera. En ese sentido, la modelo explicó los motivos de este cambio rotundo: “La realidad es que no me pasó nada puntual. Simplemente, un día me levanté desde una posición distinta y comencé a observarme, a observar mis pensamientos, qué acciones ejecutaba y cómo vivía mi vida. Como las respuestas no eran las que más me gustaban, empecé a generar cambios, la voluntad es la clave”.

El verdadero motivo por el cuál Ivana Nadal decidió cambiar su vida y se fue a vivir a México Foto: instagram

Para mostrar su lado más espiritual, la ex modelo aseguró: “Salirte de la matrix no significa dejar de tener celular, no tomarte un avión o irte a vivir en medio de la nada. La matrix lo que representa es un sistema de creencias limitantes, es todo lo que nos separa del otro: la religión, la política, las creencias culturales”.

Y enfatizó en que es importante “darte cuenta realmente qué cosas te representan y qué otras están impuestas en tu vida, y vos accionás en consecuencia con ellas, pero ni siquiera sos consciente de lo que estás haciendo. Hay que ver quienes estamos siendo, desde donde estás viviendo tu día. ¿Creés que pertenecés a un sistema o te reconocés infinito?”.

Ivana Nadal se sinceró acerca de su cambio de vida

Tras dar estos consejos, la polémica influencer reveló los cambios qué hizo para comenzar esta nueva etapa en su vida: “El primer cambio que ejecuté en mi vida fue dejar de ver la tele. Antes me despertaba, prendía la tele... después me encontraba ansiosa, nerviosa con miedo, preocupada... Un día dije: ‘¿Qué estoy haciendo?’ y apagué la tele. Me comenzó a cambiar la vida. El silencio alrededor me permitía escucharme a mi misma y comencé a vivir mi vida, en lugar de estar con la cabeza en la vida de los otros”.

También reveló un par de tips para poder ayudar y orientar a su público: “La clave es poder hacer mi vida sin buscar la aprobación en el afuera, primero la de tu familia, después la de tus amigos y tu pareja, y tercero, del resto, imagínense que mi resto a veces es un país. Fue una enseñanza y un aprendizaje enorme cuando comencé a exponer mis ideas, ver cómo un mundo entero estaba resistiéndose a lo que yo proponía desde mi individualidad. Entonces animate siempre van a hablar de vos”.

Por último, dio consejos y sugerencia sobre cómo emprender este camino: “No necesitás hacer diez millones de cursos, ni leer diez millones de libros, no necesitás tener una guía espiritual, un gurú. Sólo necesitás empezar a escucharte, a sentirte, a cuidarte, a permitirte ser. Necesitás dejar entrar el cambio. Aceptar más y dejar la resistencia de lado... Es permitir que lo que sea que tenga que ocurrir, ocurra, tomando el camino más liviano. Es la aceptación, la integración, y a partir de eso viene la expansión. El tiempo no existe, lo único que existe es el hoy, así que sólo necesitás voluntad”.