El tremendo palito de Cecilia Milone contra Mirtha Legrand tras la entrevista a la hija de Chico Novarro: “Venganza...”

Cecilia Milone está en ojo público desde que decidió contar su historia de amor con el fallecido Chico Novarro, en donde la actriz aseguró que el cantante fue el gran amor de su vida. Tras sus declaraciones, Julieta Novarro, la hija del artista, fue invitada al programa de Mirtha Legrand e hizo un fuerte descargo contra la actriz.

“¿Cómo les cayeron estas declaraciones de Milone? Tan inoportunas, son inoportunas realmente“, le consultó Mirtha Legrand a la hija de Chico Novarro. A lo que Julieta confesó sin filtros: ”Horrible... No es verdad, completamente inoportuno porque hay una familia duelando y hay un ser que es mi mamá, que lo acompañó papá 50 años, que estaba al lado de él y que le dio la mano hasta el último día".

“Que tenga que bancarse esto... Porque una cosa es que esto pase cuando papá está, que él hable lo que tenga que hablar, ahora, ¿corresponde que pase cuando ya no está?“, sentenció Julieta sobre su papá.

“Yo no soy quien para diagnosticar a nadie, pero me parece que hay algo de falta de empatía. Además, hay una persona que hasta el último día tuvo una nitidez brillante, que no lo acompañó su cuerpo, pero su cerebro estaba intacto. Yo le pregunté, porque una cuestión de respeto, ¿la querés ver? y me dijo que no, y de hecho hace 15 años que no tenía ningún tipo de vínculo“, agregó la hija de Chico Novarro sobre si Milone había visto a su papá antes de su muerte.

En referencia a su mamá, Julieta expresó: ”Para mamá, que llora hoy y no es justo, para nosotros que somos hermanos muy unidos no es justo. No sé por qué se le da entidad a alguien porque tenga una carrera... tenemos que dejar de naturalizar que cualquiera diga cualquier cosa".

Cecilia Milone y Chico Novarro

“Tiene que haber un límite, yo pedí por favor que se respete a papá... Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como correspondía, ¿esto es un homenaje? No es un homenaje. Si vos tenés amor hacia una persona, esto no lo haces. Hay una un tema narcisista... yo no haría nunca una cosa así, porque respetaría la figura de quienes lo están duelando“, cerró tajante Julieta.

Cecilia Milone se enojó con Mirtha Legrand y fue contundente

Por su parte, Cecilia Milone apuntó sin filtros contra Mirtha Legrand. “¡Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora!“, escribió en una publicación.

La misma generó todo tipo de comentarios, y entre ellos el de Moria Casán, quien escribió: “¿Qué?“. A esto Milone siguió con su descargo y expresó sin filtros: ”Vengaza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total… cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar… lo sabe ella y su descendencia… En fin… Nada que me sorprenda ya".