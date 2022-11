El regalo que Evangelina Anderson le dio a su hijo tras confirmarse la llegada de Martín Demichelis a River

Los fanáticos de River están a la expectativa con la llegada de Martín Demichelis, pero no son los únicos. La familia del exfutbolista, especialmente su pareja Evangelina Anderson, se notan muy emocionados de este nuevo paso profesional del exfutbolista.

Es que Demichelis será el sucesor de Marcelo Gallardo como entrenador de River y su familia se instalará en Buenos Aires para apoyarlo. Con la emoción de su regreso al país y el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, Anderson quiso sorprender a su hijo mayor con un regalo especial.

La familia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. (Foto: Instagram)

En Instagram quedó grabado el emotivo gesto que tuvo Evangelina con su hijo: le compró la camiseta oficial de la Selección Argentina. Todo un emotivo momento que refuerza sus raíces con el país y más teniendo en cuenta los grandes cambios que se vienen en la vida del joven en los próximos meses.

Anderson buscó la camiseta por todas partes en una mega tienda deportiva, pero casi no la encuentra. “A ver si encuentro la camiseta de Argentina para Basti que me pidió por favor que le compre… a ver si en estos pisos la puedo encontrar”, dijo la ex modelo en sus historias de Instagram. “Segundo piso, nada… vamos por el tercer piso, allá hay un cuarto piso, sigo buscando”, explicó.

Al encontrar un perchero con varias remeras y tratar de encontrar el talle de su hijo, Evangelina expresó: “Miren la suerte que tengo, conseguí las dos titular y suplente) y el talle justo de Basti, qué emoción”.

El mensaje de Evangelina Anderson antes del Mundial de Qatar 2022

Evangelina ya está palpitando la llegada del Mundial Qatar 2022 y está apoyando a la Selección Argentina. No solo lo demostró al regalarle la remera a su hijo, sino que también hizo un posteo alusivo a esto en su perfil.

Evangelina Anderson ya está preparada para el Mundial de Qatar. Foto: Instagram

“Argentina en todos lados. Cuenta regresiva para el mundial”, escribió Anderson junto a una foto donde luce un top de color celeste mientras mira a la cámara.