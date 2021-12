Marco Colom en el 2007 llevaba un larguísimo flequillo rubio peinado para el costado y sus fotos estaban editadas para adquirir una alta luminosidad. Eso indica que era parte de la tribu urbana que se bautizó “floggers”, los jóvenes que usaban el sitio Fotolog para compartir fotos y recibir comentarios de otros usuarios.

"El principito", el niño que era furor dentro de la tribu urbana de los floggers.

Este niño tenía apenas entre 12 y 13 años cuando lo apodaron "El principito" (por su pelo rubio). Su imagen daba vueltas por internet por ser uno de los floggers más reconocidos del país, junto a Cumbio, Coqui y tantos otros que impusieron una forma de vestirse: pantalones chupines de colores y zapatillas.

El principito junto a Cumbio.

Toda esa época quedó atrás, Fotolog ya no existe y nuevas redes sociales se hicieron furor entre los jóvenes. Marco Colom hoy tiene 25 años y su perfil ya no es el mismo que tuvo más de una década atrás.

Si bien el joven, como la mayoría de la gente de su edad, tiene su cuenta de Instagram, su vida ya no pasa principalmente por las redes sociales. Marco tiene un emprendimiento de pantalones de jeans y estudió el profesorado de Educación física aunque no lo terminó.

Marco Colom, el flogger conocido como "El principito".

En una entrevista que le dio al youtuber Mauro Albarracín, confirmó que la gente hoy en día ya no lo reconoce por la calle. También contó que en su época de fama perdió años escolares debido a que faltaba mucho al colegio por todo lo que generó su popularidad.

"Me encontré con una persona hermosa", dijo sobre Solana, su nueva novia con la que empezó la relación en plena cuarentena.

La nueva vida de el flogger "El principito".

Por qué “El Principito” reapareció en las últimas horas

Gracias al youtuber Mauro Albarracín, creador del conocido canal Les Amateurs, quien está realizando un segmento sobre “qué es de la vida de los floggers”, “El Principio” reapareció en las redes y contó detalles de su vida.

“Fue la primera red social que me creé. Era chico, tenía 12 años en el 2006, 2007. Mucho no entendía, pero como en Facebook o Instagram uno iba subiendo fotos y demás y no pensé nunca en llegar a todo lo que se fue dando después”, recordó Marco durante la entrevista con el youtuber.

Sobre su vida actual, Marco contó que tiene un emprendimiento de jeans y que planea volver a estudiar el profesorado de educación física que abandonó tiempo atrás.