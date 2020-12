“El beso del osito, como me gusta se me hace agua la boca”, decía una de las canciones más escuchadas en el año 2007 cuando Jessica Gómez, se hacía conocida en el ambiente del espectáculo por participar en el reality más conocido de Argentina, Gran Hermano.

Luego de más de 10 años, Jessica volvió a aparecer en los medios de comunicación, ya que dio una nota para TN, en donde contó qué es de su vida actualmente y luego del furor en el año que apareció en todas las plataformas.

Jessica "Osito" Gómez, la ex Gran Hermano

"Hice muchas cosas. Teatro, infantiles en canales de cable. Más que porque me gustaba lo hice porque todos me decían que yo daba 'aniñada' y podía llegar a funcionar. No sé si realmente era lo que me apasionaba. Me encanta la comedia", empezó revelando Jessica.

Según destacó, es dueña de una cabina de fotos para eventos, aunque por el momento se tomó un break porque su socia está embarazada. "Además trabajo con Santiago Dominguez, que es humorista y el papá de mi nene. Soy su mánager. Lo último que hice este año fue temporada en Mar del Plata, con Aldo Funes. Con Griselda Sánchez -otra ex GH- hicimos una obra en el Microteatro, que la dirigió José Cicala", agregó.

Por su parte, en la oportunidad aprovechó para destacar que está buscando trabajo y que le gustaría volver a la televisión: “Me encanta la producción teatral pero por algo me metí en un reality. Voy a trabajar duro para que eso suceda. Mi sueño es hacer ficción. Trabajar con Adrián Suar, Sebastián Ortega y ser una chica Almodóvar”.