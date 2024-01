El picante comentario de Julieta Poggio sobre vivir sola: “Ando en bo... y bailo en tanga”

Desde que Julieta Poggio se convirtió en la finalista de Gran Hermano 2023, vive su mejor momento, ya que su participación en el reality le permitió alcanzar popularidad y hoy trabajar de lo que siempre soñó como es la televisión, el teatro y las redes sociales.

La bailarina realizó un gran paso en su vida y es que con 22 años se mudó sola. Por lo que aprovecha cada momento de su nueva experiencia para contarle a sus seguidores lo que hace y sus sensaciones en esta etapa.

Es que dejar la casa de sus padres, al igual que para muchos, implica emociones, pero sobre todo independencia no solo económica, sino que todo lo relacionado con las tareas del hogar, ya que ahora la famosa debe cocinarse, limpiar y ordenar.

Julieta Poggio se mudó sola y contó su experiencia Foto: Instagram

Pero también contó que tiene sus pros y contras. En sus historias mostró el momento en qué va al supermercado y pidió consejos para saber qué comprar y sobre todo los alimentos que son nutritivos y no deben faltar en una casa.

Julieta Poggio enumeró lo que le gusta de vivir sola y dejó un llamativo comentario

La famosa subió un video a sus historias y enumeró los pros y los contras. “Las cosas que más me gustan de vivir sola y las que menos me gustan. Entre las cosas que más me gustan de estar sola es que estoy con música todo el día, escuchando lo que más me gusta, bailando en tanga”, contó Julieta.

“Salgo de bañarme y ando en bolas por todo el departamento. Eso está buenísimo”, señaló picante.

“Puedo dejar todo desordenado. Cuando estoy a punto de irme y no sé qué ponerme revuelvo todo, lo dejo desordenado. Cuando llego es todo un quilombo, pero me dan más ganas de ordenar que en mi casa”, agregó.

Julieta Poggio contó los pros y contra de vivir sola Foto: Instagram

Luego contó los contras de su experiencia viviendo sola: “Estoy comiendo medio para el ort* como que no tengo horarios. No es que me siento a comer, sino como que pico. Siento que estoy comiendo re mal”.

Por último, confesó: “A la noche me da un toque de miedo. Ayer como que fue la primera noche que dormí sola y me dio un toque de miedo”.

Cómo es el departamento de Julieta Poggio

La famosa se mudó a un monoambiente amueblado por canje, según contó en sus redes sociales. El departamento es lujoso y tiene una increíble vista desde el balcón.

Al ingresar hay una cocina con una pequeña isla completamente eléctrica, con dos hornallas en la mesada, horno eléctrico, una mini heladera, microondas y cafetera. Luego se ve una mesa redonda con cuatro sillas, un espejo enorme y el living con un sillón gris y varios cuadros y lámparas.

Los colores del hogar son negro, blanco y gris, lo que aportan elegancia y buen gusto. La habitación se encuentra dividida por una pared de vidrios y luego se ve el balcón.