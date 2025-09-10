El llamativo guiño de Leandro Paredes en medio de los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson

El nombre de Leandro Paredes se posicionó de manera significativa dentro de las redes sociales después de ser relacionado de forma directa con Evangelina Anderson, la soltera más codiciada del momento. Tras la difusión del rumor que los relaciona a ambos, el futbolista se hizo presente en las redes sociales con una inesperada publicación.

Antes de que Leandro Paredes compartiera en Instagram el multimedia que, próximamente, se destacará en este artículo, el equipo de PrimiciasYa informó que el deportista habría estado frecuentando a Evangelina Anderson después de que esta terminara la relación que tenía con Martín Demichelis.

Lo escandaloso de esta situación es que Leandro Paredes y Camila Galante llevan más de 14 años juntos y, actualmente, tienen 3 hijos en común (Victoria, Giovanni y Lautaro, que nació en marzo).

Aseguran que existiría un romance entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes.

El guiño de Leandro Predes en medio de los rumores de infidelidad que apuntan en su contra

En medio de los rumores que lo relacionan directamente con Evangelina Anderson, Leandro Paredes compartió un inesperado video en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Tal como se aprecia en el segundo multimedia adjuntado, Leandro Paredes subió un video de su hijo más pequeño mientras de fondo se escucha su voz entonando una canción infantil para interactuar con el bebé.

No obstante, Leandro Paredes en el video etiquetó a su pareja, Camila Galante, para dejar así constancia del vínculo que prevalece entre ambos. Esto pese a las habladurías que hacen sobre su persona.

Camila Galante en Instagram.

Minutos más tarde, Camila Galante colgó desde su cuenta de Instagram el video publicado por Leando Paredes y, al pie de este, sumó el siguiente mensaje: “¡Ay! Me desmayo de amor".

Igualmente, es importante aclarar que Leandro Paredes no se ha referido de forma directa al asunto, pero Evangleina Anderson sí lo hizo. La modelo dijo ante la prensa lo siguiente: “¡Dios mío, qué mal está la gente! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien qué dijo, pero estoy soltera”.

El rumor del vínculo entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes inició cuando Yanina Latorre insinuó en SQP que la modelo estaría envuelta en un romance secreto con un hombre casado: “Si esto es verdad y sale a la luz, va a ser el escándalo del año. Yo lo sé hace un tiempo. Sé cómo se conocieron y dónde se encontraban. Él está casado, y yo familias no arruino. Yo a ella la tengo grabada”. Desde entonces, las especulaciones al respecto no han cesado.